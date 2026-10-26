लव गिल पर बरसी स्काउट की GF, लगाए 'फंसाने' के आरोप! Ex- बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ने किया एक्ट्रेस का समर्थन

सोशल मीडिया पर लव गिल या स्काउट ओपी- दोनों में से कौन सही है, इसपर तीखी बहस चल रही है. बीते दिन वीकेंड का वार एपिसोड में गेमर स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी आईं, और उन्होंने आते ही अपने बॉयफ्रेंड और लव गिल के रिश्ते पर सवाल उठाए. काशवी ने स्काउट से सावधान रहने के लिए कहा, और पंजाबी एक्ट्रेस पर आरोप लगाने शुरू किए. उन्होंने लव के लिए कहा कि उन्होंने स्काउट को अपने जाल में फंसाया, जिसके कारण वो बहक गए और उनसे गलतियां हुईं.

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लव गिल के साथ खड़ा इंटरनेट

लव गिल पर काशवी ने कई सारे आरोप लगाए, जिसके कारण वो एकदम टूट भी गईं. शो के प्रोमो में उन्हें ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि स्काउट ने उनके करियर को बर्बाद किया. अब चूंकि लव गिल पर इतने गंभीर आरोप लगे, इसलिए इंटरनेट उनके समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दिया. यहां तक कि कुछ जाने-माने पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और काशवी-स्काउट को इसमें गलत ठहरा रहे हैं.

टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने X पर ट्वीट के जरिए लव संग हुई नाइंसाफी पर अपनी बात रखी. उन्होंने स्काउट के लिए कहा- अगर रिश्ता सच में इतना गहरा था, तो वो दूरी बनाने के बजाय अपनी सीमाएं तय करता. दूसरी लड़की पर बहकाने का आरोप लगाकर अपने कमिटेड पार्टनर को बचाना बेहद घटिया और छोटी सोच वाली बात है. अपने आदमी को बचाने के लिए दूसरी औरत को नीचा दिखाना बंद करो. उससे सवाल करो और उसे उसकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराओ.

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If the bond was real, he would set boundaries, not cut ties. Blaming the other girl for "manipulation" just to protect your own committed partner is disgusting and small-minded. Stop pulling another woman down to save your man. Hold him accountable! #Spineless #SmallMinded — Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 25, 2026

रोहित शेट्टी से नाराज हैं बंदगी कालरा

काम्या के अलावा बंदगी कालरा भी काशवी की बातों से नाराज दिखीं. उन्होंने इसमें होस्ट रोहित शेट्टी को भी फटकारा, जिन्होंने लव को सपोर्ट करने के बदले उनपर चिल्लाने का फैसला किया. बंदगी ने सवाल उठाए कि हर बार समाज में जो कुछ भी होता है, उसके लिए महिलाएं ही क्यों जिम्मेदार होती हैं? उन्होंने कहा कि स्काउट की गर्लफ्रेंड ने शो में आकर आखिर क्यों सिर्फ लव गिल के कैरेक्टर पर सवाल उठाए? जबकि उन्होंने स्काउट को कुछ नहीं कहा.

बंदगी ये भी कहा कि स्काउट कोई दूध पीता छोटा बच्चा नहीं, जिसे लव ने फंसाया हो. उन्होंने दावा किया कि चैनल ने इस पूरे मुद्दे को अपने हिसाब से घुमाया है. उनका मानना है कि काशवी को स्काउट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था. बंदगी ने काशवी के फंसाया कमेंट पर उन्हें जमकर फटकार लगाई. उन्हें उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई. बंदगी ने उन बातों का भी जिक्र किया, जिसमें स्काउट ने लव के लिए फीलिंग्स पैदा होने की बात कही थी.

Shame on Kashvi for what you did today and shame on the channel and the host who supported it! The way the host was shouting at her was pure harassment! #biggboss https://t.co/9DDjjTVHz7 — Bandgee Kallra (@BandgeeKallra) October 25, 2026

उन्होंने कहा कि काशवी ने उन सारी बातों को इग्नोर किया. बंदगी ने कहा कि शो ने लव गिल की जिंदगी बर्बाद कर दी है. उन्होंने उनकी फैमिली, करियर- हर चीज को नुकसान पहुंचाया है.

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लव के लिए दुखी हुए मनु पंजाबी

बिग बॉस सीजन 10 के मनु पंजाबी शो के हर एपिसोड के बारे में बात करते हैं. कल के वीकेंड का वार को देखकर वो भी खफा हैं कि कैसे काशवी ने लव गिल के कैरेक्टर पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वो उनकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हुए. मनु ने काशवी के उन बयानों पर नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने लव के लिए आपत्तिजनक बातें कही थीं. मनु भी लव गिल के साथ रोहित शेट्टी के बर्ताव से खुश नहीं दिखे.

Absolutely connecting with Manu POV 👏👏 1. Kaashvi defended Scout, trapped Luv, and told Scout to cut ties with her. But why not calling from luv side 2. Before WKV, both were responsible, but today makers supported Scout and portraye only Luv as guilty. WTF🤮 #BiggBoss20 https://t.co/Zwt9JM07Om — Dhiraj Jain (@akashjain15016) October 25, 2026

उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों- लव और स्काउट की गलती है. लेकिन अब एक्ट्रेस की तरफ से कौन उन्हें शो पर डिफेंड करने आएगा? मनु ने सवाल उठाए कि क्या चैनल वाले लव की तरफ से किसी को बुलाएंगे? या क्या वो उन्हें आने भी देंगे? मनु ने कहा कि काशवी ने जो कुछ किया, अपनी तरफ से सही किया क्योंकि वो अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थीं. लेकिन लव के लिए ये कहना कि वो स्काउट का इस्तेमाल कर रही है, वो गलत है.

अब लव गिल और स्काउट ओपी की दोस्ती और रिश्ते में वीकेंड का वार एपिसोड के बाद बड़ी दरार पैदा होने वाली है. देखना है कि दोनों शो में आगे कैसे बढ़ेंगे.

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