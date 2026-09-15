46 साल के एजाज खान ने यंग इंफ्लुएंसर पर मारी लाइन! कॉफी डेट के लिए किया मैसेज, हुए ट्रोल

बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान अक्सर किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार वो अपनी से छोटी उम्र की इंफ्लुएंसर को डेट के लिए पूछने की वजह से ट्रोल हो गए. एजाज ने नोएडा की रहने वाली नियती को इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज किया था. वो उन्हें कॉफी या वाइन डेट पर मिलना चाहते थे. नियती ने उनकी वही चैट पब्लिक कर दी, और अब एक्टर की जमकर खिल्ली उड़ रही है.

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एजाज खान को लेकर हुए सनसनीखेज दावे

नियती ने अपना वीडियो शेयर करते हुए एजाज के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट और एक वॉइस नोट भी दिखाया. उनके मुताबिक, एजाज ने उनसे पहले पूछा कि वो कहां से हैं? जब उन्होंने बताया कि वो नोएडा से हैं, तो एक्टर ने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली में हैं और क्या वो उनसे मिलना चाहेंगी?

एजाज की इस बात के कारण नियति बताती हैं कि वो समझ चुकी थीं कि उनकी बातचीत किस तरफ जा रही हैं. फिर भी उन्होंने एक्टर से बातचीत जारी रखी. हालांकि इसके बाद एजाज खान ने कथित तौर पर एक वॉइस नोट भेजा, जिसमें वो उनसे कह रहे हैं कि अगर समय हो तो दोनों मिल सकते हैं और साथ में कॉफी या वाइन पी सकते हैं.

नियति इस पूरे मामले पर बेहद नाराज नजर आईं, और कहा कि उन्हें ये सब काफी अजीब और गलत लगा. उनके मुताबिक लोग कितने घटिया हो सकते हैं. उनका अकाउंट भी इतना फेमस नहीं है, फिर भी एजाज जब उन्हें मैसेज कर सकते हैं. तो शायद ऐसे में वो अकेली लड़की नहीं हैं, जिन्हें एजाज मैसेज करते होंगे. उन्हें शक है कि एक्टर कई दूसरी लड़कियों से भी इसी तरह बात करते होंगे.

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नियति के इन दावों के बाद, कई लोगों ने एजाज खान को ट्रोल किया है. एक्टर की सोच पर सवाल उठ रहे हैं. यूजर्स का लिखना है कि उन्होंने अपनी से बेहद कम उम्र की लड़की पर लाइन मारने की कोशिश की, जो शर्मनाक बात है. इंफ्लुएंसर के सपोर्ट में अधिकतर सभी लोग नजर आए हैं. फिलहाल एजाज खान ने इन आरोपों पर सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बता दें कि एजाज खान की उम्र 46 साल है. वो शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं.

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