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'PM मोदी ने नेपोटिज्म खत्म किया', बोले एक्टर अनंत नाग, मिलेगा दादा साहब फाल्के अवॉर्ड

अनंत नाग ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने लोगों की भागीदारी को शामिल करके अवॉर्ड चुनने के तरीके को बदल दिया. एक्टर ने कहा कि इस बदलाव से पक्षपात खत्म हुआ और उन्होंने यह सम्मान कर्नाटक को समर्पित किया.

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नेपोटिज्म पर बोले अनंत नाग (Photo: Social Media)
नेपोटिज्म पर बोले अनंत नाग (Photo: Social Media)

भारतीय सिनेमा के दिग्गज और एक्टर अनंत नाग को देश के सबसे प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. कन्नड़ सिनेमा में अपनी गहरी छाप छोड़ने के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों में भी उनके अतुलनीय योगदान को हमेशा सराहा गया है. 

इस ऐतिहासिक सम्मान की घोषणा के बाद अब अनंत नाग का पहला रिएक्शन सामने आया है. पुरस्कार मिलने पर खुशी जताते हुए उन्होंने देश में अवॉर्ड चुनने के सिस्टम पर बेबाकी से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की.

पीएम ने खत्म किया नेपोटिज्म
बुधवार को साल 2024 के दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड के लिए चुने जाने के बाद कन्नड़ सिनेमा के इस दिग्गज कलाकार ने साफ तौर पर अपनी बात रखी. अनंत नाग का कहना है कि पहले अवॉर्ड चयन की प्रक्रिया में 'भाई-भतीजावाद' और 'पक्षपात' का खासा असर हुआ करता था. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों की भागीदारी को इस प्रक्रिया से जोड़कर पूरे सिस्टम की रूपरेखा ही बदल दी है.

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सिनेमा में पुराने दौर की व्यवस्था को याद करते हुए अनंत नाग ने कहा कि पहले देश में एक खास वर्ग होता था, जिसे पक्षपात के जरिए ही बड़े-बड़े अवॉर्ड्स दिए जाते थे. नाग के मुताबिक, 'पहले यह बहुत सीमित और खास कैटेगरी थी; इसमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात चलता था और अवॉर्ड देने के प्रोसेस में ये सब चीजें हावी थीं. लेकिन मोदी ने इसे पूरी तरह बदल दिया है.'

कर्नाटक की जनता को समर्पित किया अवॉर्ड
इस सर्वोच्च सम्मान के ऐलान के बाद अनंत नाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय दर्शकों को देते हुए इस पूरे अवॉर्ड को कर्नाटक की जनता को समर्पित किया. उनका कहना है कि आज वो जिस भी मुकाम पर हैं, उसमें वहां के लोगों का प्यार और समर्थन सबसे अहम रहा है.

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कौन हैं अनंत नाग?
अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था, उनका पूरा नाम अनंत नागरकट्टे है. वो मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्मों के एक्टर हैं. उन्होंने हिंदी, तेलुगt, तमिल, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है. अपने करियर में वो 300 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 1' (2018) में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक 'आनंद इंगलागी' का महत्वपूर्ण किरदार निभाया था. हालांकि कहानी में बदलाव और स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे दूसरे भाग का हिस्सा नहीं बन सके.

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