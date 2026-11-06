scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उदयपुर में सरपंच चुनाव के नतीजे पर बवाल, पुष्पा देवी की जीत के बाद पथराव-आगजनी

राजस्थान के उदयपुर में सरपंच चुनाव का नतीजा आने के बाद हिंसा भड़क गई. खेरवाड़ा की नवाघरा पंचायत में जीतकर घर लौट रहीं पुष्पा देवी को लेकर कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. इसके बाद पथराव, आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ हुई. करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस और दमकल की टीम ने हालात संभाले.

Advertisement
X
गाड़ियों में भी तोड़फोड़.(Photo: Screengrab)
गाड़ियों में भी तोड़फोड़.(Photo: Screengrab)

राजस्थान के उदयपुर में सरपंच चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद जमकर बवाल हो गया. खेरवाड़ा पंचायत समिति की नवाघरा ग्राम पंचायत में जीत हासिल करने वाली सरपंच पुष्पा देवी को घर पहुंचाने के दौरान कुछ लोग भड़क गए. देखते ही देखते मतगणना स्थल पर पथराव शुरू हो गया. वहीं, पास के एक बूथ पर आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना भी हुई.

घटना देर रात करीब 11:30 बजे की है. मतगणना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवाघरा में चल रही थी. परिणाम घोषित होने के बाद पुष्पा देवी को मतगणना केंद्र से उनके घर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और माहौल अचानक हिंसक हो गया.

यह भी पढ़ें: राजस्थान के उदयपुर में शिव मूर्ति खंडित करने पर भारी आक्रोश... बाजार बंद कराए, आरोपी फिरोज डिटेन; घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

सम्बंधित ख़बरें

नवंबर की छुट्टियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 जगहें (Photo- ITG)
पहाड़ छोड़ नवंबर में घूमें ये 10 मैदानी जगहें, छुट्टियां बनेंगी खास
उदयपुर-जोधपुर घूमने जाएं तो इन शाही महलों को देखना न भूलें (Photo- ITG)
झीलों के बीच महल और शाही ठाठ, राजस्थान की ये 4 जगहें हैं बेहद खूबसूरत
पानी पर तैरते महल (Photo- ITG)
झीलों के बीच बने हैं राजस्थान के ये 3 शाही महल, खूबसूरती जीत लेगी दिल
Must Visit Places During Diwali
दिवाली पर जगमगा उठती हैं भारत की ये 7 जगहें, देखें खूबसूरत नजारा
IAS Shikhar Agrawal Placed on APO After 40-Villa Purchase Revelations
40 विला खरीदे, 1.80 करोड़ की लीज... खुलासे के बाद APO हुए IAS शिखर

आक्रोशित भीड़ ने मतगणना स्थल पर पथराव किया. इसके बाद पास में स्थित एक बूथ को भी निशाना बनाया गया. वहां खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई. उपद्रवियों ने बूथ परिसर में रखी टेबल, कुर्सियां और अन्य सामान भी तोड़ दिए.

आधे घंटे तक चला हंगामा, बूथ में लगाई आग

Advertisement

उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के बाद वहां रखे सामान को आग के हवाले कर दिया. इस दौरान करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मौके पर मौजूद पुलिस के जवान भी भीड़ से बचते नजर आए. उपद्रवियों के आक्रोश को देखकर एक बार पुलिस प्रशासन के भी हाथ-पांव फूल गए.

हालांकि, पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की. घटना की सूचना मिलने के बाद बावलवाड़ा थाना पुलिस के अलावा आसपास के थानों से भी अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग

अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया गया और इलाके में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर काबू पाया गया. वहीं, बूथ परिसर में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची.

दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सरपंच चुनाव में पुष्पा देवी की जीत के बाद हुए इस बवाल में वाहनों के साथ सरकारी बूथ परिसर में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया. घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब बोल्शेविकों ने रूस में विद्रोह कर तख्तापलट कर दिया |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    जापान के हासाकी में भीषण भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता |
    Dhanteras 2026 Shubh Muhurt: दिल्ली-NCR-मुंबई, जानें धनतेरस पर आज आपके शहर में क्या है पूजा-खरीदारी का मुहूर्त |
    रावण की आवाज सुनकर क्यों याद आते हैं प्रभास? चकरा जाएगा दिमाग |
    Anant Singh का सरेंडर से पहले शक्ति प्रदर्शन? बेटी की शादी में शाही इंतजाम! |
    'मौसम का कैसा मजा ले रहे हैं', दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत का तंज |
    'दो दिन से घर-ऑफिस की रेकी कर रहे', अभिषेक बनर्जी का कोलकाता पुलिस पर आरोप |
    Rajasthani Mirchi Vada Recipe: सर्दियों की शाम में लें राजस्थानी मिर्ची वड़े का मजा, घर पर झटपट ऐसे करें तैयार |
    उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, राहुल गांधी पर साधा निशाना
    Advertisement