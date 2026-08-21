पहली पत्नी की याद में खोए पवन सिंह, टूटे रिश्ते का दर्द झेल रहीं दूसरी पत्नी ज्योति बोलीं- मैं दुआ बनकर रह लूंगी

भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में भोजपुरी बवाल के एक एपिसोड में पवन अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद कर भावुक नजर आए. इसी बीच उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसे उनके दर्द और पवन सिंह से अलगाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

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ज्योति ने एक भावुक पोस्ट री-शेयर किया, जिसकी शुरुआत ‘प्रिय पतिदेव’ से होती है. पोस्ट में लिखा है कि अगर किस्मत कभी दोनों को फिर एक ही कहानी में लिखे, तो इस बार उसका नाम पति के हिस्से से मिटा देना. इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

‘प्रेम की सबसे बड़ी पीड़ा बिछड़ना नहीं...’

ज्योति ने जो पोस्ट शेयर किया, उसमें प्यार के उस दर्द को बयां किया गया है, जो सिर्फ जुदाई में नहीं, बल्कि किसी के साथ रहते हुए भी उसकी जिंदगी में अपनी जगह तलाशने में छिपा होता है. पोस्ट की एक लाइन है- प्रेम की सबसे बड़ी पीड़ा बिछड़ना नहीं होता, किसी के साथ रहकर भी उसके जीवन में अपना स्थान खोजते रहना होता है.

ज्योति की ये भावुक इंस्टा स्टोरी हर किसी के दिल में उतर रही है. इसके बाद संदेश में उन्होंने पति पवन से कहा है कि अगर कभी दोबारा जिंदगी में किसी महिला को चुनना हो, तो ऐसी महिला को चुनना जो उसकी जिंदगी को पूरा करे, जिसे अपने हिस्से का प्यार मांगना न पड़े और जिसकी खामोशी भी समझी जा सके.

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‘मैं नहीं चाहती कोई और मेरी तरह...’

पोस्ट में ज्योति ने एक और बेहद दर्दभरी बात लिखी है. इसमें कहा गया है कि वह नहीं चाहतीं कि कोई दूसरी महिला भी उनकी तरह अपने ही घर में अपनी मौजूदगी का सबूत देती रहे. इसके बाद संदेश में पति को नसीहत दी गई है कि अगर प्यार निभा नहीं सकते तो किसी की जिंदगी को मत चुनो. और अगर प्यार निभा सकते हो, तो- इस बार मुझे मत चुनना.

पोस्ट की आखिरी लाइन सबसे ज्यादा भावुक करने वाली है- मैं दुआ बनकर रह लूंगी, पर इस बार तुम्हारी कहानी नहीं बनना चाहती.

पहली पत्नी को याद कर पवन सिंह भावुक हुए थे

ज्योति का यह पोस्ट ऐसे वक्त सामने आया है, जब पवन सिंह अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करते हुए भावुक हुए. पवन और नीलम की शादी दिसंबर 2014 में हुई थी. मार्च 2015 में नीलम की मौत हो गई थी. उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था. बाद में नीलम की बहन ने उनके अकेलेपन और पवन के व्यस्त शेड्यूल को लेकर दावे किए थे.

अब पवन के पहली पत्नी को याद करने के बीच ज्योति का यह दर्दभरा पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

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2018 में हुई थी पवन-ज्योति की शादी

नीलम के निधन के बाद पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह से शादी की थी. दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी. हालांकि, कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में खटास की खबरें सामने आने लगीं और दोनों अलग रहने लगे. ज्योति ने पवन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिन्हें पवन ने खारिज किया है. दोनों के बीच तलाक का मामला अदालत में लंबित है. जहां ज्योति पवन के साथ रह कर शादीशुदा जीवन जीना चाहती हैं, वहीं भोजपुरी स्टार पूरी तरह से इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं.

अब यह सिर्फ एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट है या इसके पीछे कोई खास संदेश छिपा है, यह ज्योति ही बेहतर बता सकती हैं. फिलहाल पवन सिंह की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है.

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