53 की उम्र में फिर दूल्हा बने अर्जुन रामपाल, दो बेटों के जन्म के बाद गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से रचाई शादी

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की जिंदगी में आखिरकार वो पल आ गया है, जिसका उनके फैंस को लंबे समय से इंतजार था. एक्टर ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर और मॉडल-फैशन डिजाइनर गैब्रिएला डेमेट्रियाडेस के साथ शादी कर ली है. दोनों ने गोवा के बारदेज सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी रजिस्टर कराई है. शादी की कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब अर्जुन और गैब्रिएला आधिकारिक तौर पर पति-पत्नी बन चुके हैं.

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2018 से साथ हैं अर्जुन और गैब्रिएला

अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रियाडेस साल 2018 से एक-दूसरे के साथ हैं. दोनों ने अपने रिश्ते को कभी छिपाने की कोशिश नहीं की. समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया और दोनों ने मिलकर अपनी फैमिली भी बनाई. अब शादी का रजिस्ट्रेशन उनके रिश्ते में एक नया अध्याय लेकर आया है.

दो बेटों के माता-पिता हैं अर्जुन और गैब्रिएला

शादी से पहले ही अर्जुन और गैब्रिएला अपनी फैमिली शुरू कर चुके थे. दोनों के दो बेटे हैं. उनके बड़े बेटे एरिक का जन्म साल 2019 में हुआ था, जबकि छोटे बेटे अरव का जन्म 2023 में हुआ. दोनों अक्सर अपने बच्चों के साथ नजर आते हैं और फैमिली लाइफ की झलक भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं.

गैब्रिएला एक साउथ अफ्रीकी मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं. वह अपने क्रिएटिव करियर के साथ मदरहुड को भी बैलेंस करती हैं.

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रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट पर खुला था सगाई का राज

दिलचस्प बात यह है कि शादी से पहले अर्जुन ने खुद अपनी सगाई का राज खोला था. रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान अर्जुन और गैब्रिएला साथ नजर आए थे. पॉडकास्ट के ट्रेलर में भी दोनों की बातचीत ने खूब ध्यान खींचा था. बातचीत के दौरान गैब्रिएला ने प्यार और रिश्ते पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि प्यार कई बार शर्तों के साथ आता है. अगर सामने वाला किसी खास तरह से व्यवहार करता है तो हमें उसका अप्रूवल या प्यार मिलता है. लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो चीजें बदल जाती हैं.

इसी दौरान अर्जुन ने गैब्रिएला के साथ अपने रिश्ते को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि वह उनके पीछे इसलिए गए थे क्योंकि वह उन्हें बहुत हॉट लगी थीं. हालांकि, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बात सिर्फ उनकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है और रिश्ते में इससे कहीं ज्यादा चीजें हैं. इसके बाद जब गैब्रिएला ने कहा कि दोनों अभी शादीशुदा नहीं हैं और आगे क्या होगा, यह कौन जानता है, तभी अर्जुन ने बड़ा खुलासा कर दिया. उन्होंने कहा- हम सगाई कर चुके हैं. अर्जुन की इस बात पर रिया चक्रवर्ती भी हैरान रह गई थीं.

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मेहर जेसिया से हुई थी अर्जुन की पहली शादी

अर्जुन रामपाल की यह पहली शादी नहीं है. इससे पहले उन्होंने पूर्व सुपरमॉडल और बिजनेसवुमन मेहर जेसिया से शादी की थी. दोनों साल 1998 में शादी के बंधन में बंधे थे। इस शादी से उनकी दो बेटियां माहिका और मायरा हैं.

कई साल साथ रहने के बाद अर्जुन और मेहर ने 2018 में अलग होने का फैसला किया था. दोनों ने अपने अलगाव को आपसी फैसला बताया था और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने की बात कही थी. 2019 में दोनों का तलाक आधिकारिक तौर पर हो गया.

हालांकि, रिश्ता खत्म होने के बावजूद अर्जुन और मेहर अपनी बेटियों के माता-पिता की जिम्मेदारी मिलकर निभाते हैं. अर्जुन कई मौकों पर अपनी बेटियों के साथ मजबूत बॉन्डिंग की बात भी कर चुके हैं.

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इनपुट: रितेश देसाई