बिग बॉस 20 में माही विज ने किया आम्रपाली को बॉडी-शेम, कहा- आलू की बोरी

बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बातचीत और विवादित टिप्पणियों का सिलसिला जारी है. हाल ही के एपिसोड में माही विज, आम्रपाली के बारे में की गई अपनी टिप्पणियों की वजह से फिर से चर्चा में आ गई हैं. बेडरूम एरिया में बातचीत के दौरान, माही ने आम्रपाली के गेम को खारिज करते हुए उनके बारे में एक तीखी टिप्पणी की और उन्हें 'आलू की बोरी' (potato sack) कह दिया.

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इस कमेंट ने घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के एक-दूसरे के प्रति बोलने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब किसी के गेम के प्रदर्शन पर बात करते हुए उनके शारीरिक रूप-रंग (बॉडी शेम) पर भी टिप्पणी की जाती है.

माही ने किया भद्दा कमेंट

बीते एपिसोड में माही बेडरूम एरिया में एक अन्य कंटेस्टेंट के साथ बैठी थीं, तभी उन्होंने आम्रपाली और शो में उनके योगदान पर चर्चा शुरू कर दी. माही ने कहा कि आम्रपाली का कोई गेम ही नहीं है और उन्हें 'आलू की बोरी' से ज्यादा कुछ नहीं बताया.

उन्होंने आगे आम्रपाली की तुलना बिग बॉस हाउस में घूम रही 'आलू की बोरी' से की, जिससे यह साफ हो गया कि वह आम्रपाली के गेम को कोई अहमियत नहीं देतीं.

हालांकि बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स अक्सर एक-दूसरे की रणनीतियों, फैसलों और प्रदर्शन की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन माही के शब्दों के चुनाव ने इस बातचीत को एक नया और विवादित मोड़ दे दिया है. माही ने अपनी आलोचना को सिर्फ आम्रपाली के गेमप्ले तक सीमित रखने के बजाय, उनकी तुलना 'आलू की बोरी' से की, जिसे एक तरह की 'बॉडी-शेमिंग' के रूप में देखा जा रहा है.

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इस कमेंट ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान खींचा है कि किसी की रणनीति की आलोचना करने और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के बीच क्या फर्क है, जिसे किसी के शारीरिक रूप-रंग या शरीर का अपमान माना जा सकता है.



इस घटना को और भी ज्यादा ध्यान देने लायक बात यह बनाती है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब माही ने आम्रपाली के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की हों. इससे पहले भी, बिग बॉस 20 के घर के अंदर आम्रपाली के लिए 'मोटी' और 'गोल गप्पा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था.

'आलू की बोरी' वाले इस कमेंट के साथ, आम्रपाली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को लेकर विवाद फिर से खड़ा हो गया है, और एक बार फिर माही की टिप्पणियां जांच के दायरे में आ गई हैं. आम्रपाली के बारे में माही की राय काफी अपमानजनक थी; उन्होंने न केवल उनके गेम पर सवाल उठाए, बल्कि उनके बारे में बात करते समय एक बहुत ही खराब तुलना भी की.

अब यह देखना बाकी है कि क्या इस टिप्पणी की वजह से दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच कोई टकराव होता है, या फिर यह घर के बाकी सदस्यों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.

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रोहित शेट्टी उठाएंगे आवाज?

हालांकि माही विज का ये रूप कोई नया नहीं है. इससे पहले भी बिग बॉस के घर में वे कई बार साथी कंटेस्टेंट्स पर पर्सनल कमेंट्स और उनके शरीर को लेकर तंज कसती हुई पाई गई हैं. अब सवाल यह उठता है कि क्या शो के होस्ट रोहित शेट्टी अपकमिंग 'वीकेंड का वार' पर माही विज की इस शर्मनाक हरकत पर बात करेंगे या फिर इसे हर बार की तरह नजरअंदाज ही कर दिया जाएगा.

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