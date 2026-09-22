विवादों में कॉमेडियन पुलकित मणि, 3 शोज कैंसिल, मिल रही धमकी

स्टैंडअप कॉमेडियन पुलकित मणि, जिन्हें अभी तक शायद कम लोग जानते होंगे, वो अचानक से विवादों में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था. 19 सितंबर को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम रखा गया था. वहां हजारों स्टूडेंट्स मौजूद थे. पुलकित इवेंट का हिस्सा बने. स्टेज पर कॉमेडियन ने पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया. ठहाके लेते हुए उनकी मिमिक्री की. इस स्किट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

और पढ़ें

ट्रोल हो रहे पुलकित मणि

इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ थे. पीएम का मजाक उड़ाना कॉमेडियन को भारी पड़ा है. राहुल गांधी को विपक्ष और बीजेपी समर्थकों ने निशाने पर लिया है. पुलकित को भी पब्लिक ने आड़े हाथों लिया है. उन्हें सोशल मीडिया ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. कॉमेडियन को धमकियां मिल रही हैं. लोग इस कदर नाराज हैं कि पुलकित के नोएडा, कानपुर से लेकर लखनऊ तक कई शोज कैंसिल हुए हैं.

कॉमेडियन ने इंस्टा स्टोरी पर बताया कि उन्हें किस कदर लोगों की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां सुनने को मिल रही हैं.

पुलकित की पोस्ट

पोस्ट में वो लिखते हैं- गुंड़ों से मिल रही लगातार धमकियों के चलते लखनऊ और कानपुर के शोज कैंसिल किए गए हैं. दूसरी पोस्ट में पुलकित ने नोएडा का शो कैंसिल होने की जानकारी दी. उन्होंने अपने प्रशंसकों से माफी भी मांगी. पुलकित के कंट्रोवर्सी में घिरने के बाद उनके बारे में गूगल पर सर्च किया जा रहा है. चलिए जानते हैं उनके बारे में...

Advertisement

कौन हैं पुलकित मणि?

पुलकित मणि पेशे से स्टैंडअप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर हैं. वो अपने कॉमिक अंदाज और मिमिक्री स्टाइल के लिए फेमस हैं. 2021 से वो प्रोफेशनली स्टैंड-अप कर रहे हैं. इंस्टा पर उनके 626K फॉलोअर्स हैं. अक्सर अपने शोज में वो राजनीतिक व्यंग्य करते हैं.

पुलकित ने अपने एक्ट में मोदी के 'माय फ्रेंड' बोलने के तरीके की नकल की. उनके हाव-भाव को कॉपी कर मजाक उड़ाया. पुलकित के इस एक्ट की सबसे विवादित लाइन रही- 'मां को कुर्सी दो'. इस कमेंट पर लोग भड़क गए हैं. बीजेपी का आरोप है पुलकित ने पीएम मोदी की दिवंगत मां का मजाक उड़ाया है.

---- समाप्त ----