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बिस्तर में छिपी थी मौत... पुलिस हेड कांस्टेबल को सांप ने 2 बार डंसा, AI की मदद से बची जान

पुलिस हेड कांस्टेबल पूरन सिकरवार अपने सरकारी क्वार्टर में सो रहे थे, तभी बिस्तर में छिपे सांप ने हाथ पर डंस लिया. दर्द से वे चीख उठे और शोर सुनते ही थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव, पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे.

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थाना प्रभारी की सूझबूझ और AI की मदद ने हेड कांस्टेबल की जान.(Photo:ITG)
थाना प्रभारी की सूझबूझ और AI की मदद ने हेड कांस्टेबल की जान.(Photo:ITG)

MP News: ग्वालियर के बिजौली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक पूरन सिकरवार को उनके सरकारी क्वार्टर में बिस्तर में छिपे जहरीले कॉमन करैत सांप ने दो बार डंस लिया. हालत बिगड़ने पर थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव और पुलिस स्टाफ ने तत्काल सूझबूझ दिखाई. सांप की फोटो खींचकर AI से प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारी ली गई और हवलदार को तुरंत JAH अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने फोटो के आधार पर करैत के काटने के अनुसार इलाज शुरू किया. फिलहाल पूरन सिकरवार की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है.

दअरसल, घटना कल गुरुवार रात बिजौली थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर की है. प्रधान आरक्षक पूरन सिकरवार अपने बिस्तर पर सो रहे थे. इसी दौरान बिस्तर में दुबके कॉमन करैत सांप ने उनके हाथ में दो जगह डंस लिया. काटने का अहसास होते ही पूरन सिंह ने मदद के लिए शोर मचाया. 

शोर सुनकर थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव समेत थाने पर मौजूद स्टाफ तुरंत क्वार्टर पर पहुंचे. मौके पर सांप को देखकर थाना प्रभारी ने सबसे पहले सांप की फोटो खींची और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राथमिक उपचार का तरीका पूछा. देखें VIDEO:- 

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AI की बताई गई प्राथमिक सावधानियों को अपनाते हुए स्टाफ ने बिना देर किए हवलदार को जयारोग्य अस्पताल JAH पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों को सांप की फोटो दिखाई गई. फोटो के आधार पर डॉक्टरों ने तुरंत कॉमन करैत के काटने के अनुसार इलाज शुरू किया. देखें VIDEO:- 

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सूचना मिलते ही SSP धर्मवीर सिंह यादव भी अस्पताल पहुंचे और हवलदार के इलाज की जानकारी ली. प्राथमिक उपचार के बाद पूरन सिंह को बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार अब उनकी हालत स्थिर है और सुधार हो रहा है.  देखें VIDEO:- 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर सरकारी आवासों और अंधेरी जगहों में घुस जाते हैं. बिस्तर और सामान को झाड़कर ही इस्तेमाल करना चाइए. फिलहाल पूरन सिंह खतरे से बाहर हैं. पुलिस स्टाफ की त्वरित कार्रवाई और AI की मदद से एक बड़ी दुर्घटना टल गई.

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