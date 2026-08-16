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IND vs SL: 'केएल राहुल की थी पूरी गलती...', गॉल टेस्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मचा बवाल? दिग्गजों का फूटा गुस्सा

केएल राहुल पिछले कुछ समय से टेस्ट फॉर्मेट के अंदर बल्ले से लगातार रन बनाने का काम कर रहे हैं. गॉल टेस्ट के पहले दिन भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई.

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केएल राहुल से हुई बड़ी गलती. (PHOTO: AP)
केएल राहुल से हुई बड़ी गलती. (PHOTO: AP)

गॉल टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन बल्ले के साथ दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी का आगाज किया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई.

लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घट गई जिसने फैन्स के साथ-साथ दिग्गजों को भी हैरान कर दिया. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच पिच पर रन भागने को लेकर गफलत हुई, जिसका खामियाजा यशस्वी को अपना विकेट गंवाकर चुकाना पड़ा.

32 रन बनाकर खेल रहे यशस्वी बेहतरीन लय में दिख रहे थे. पारी के 11वें ओवर में केएल राहुल ने स्पिनर केशरा नुवांता की गेंद को मिड-ऑन की तरफ पुश किया और सिंगल के लिए दौड़ पड़े. दूसरी ओर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े यशस्वी गेंद रोकने की कोशिश कर रहे गेंदबाज नुवांता से टकराकर सीधे जमीन पर जा गिरे.

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क्या केएल राहुल की गलती से आउट हुए यशस्वी

असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ. राहुल ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद जब देखा कि यशस्वी खड़े हो रहे हैं तो वे सिंगल के लिए आगे बढ़ते रहे. लेकिन मैदान पर गिरकर संभल रहे यशस्वी समय पर क्रीज में वापस नहीं लौट सके और रन आउट हो गए. डगआउट लौटते यशस्वी के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी तो वहीं राहुल भी अपनी जगह हक्के-बक्के नजर आए.

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आखिर चेतेश्वर पुजारा ने क्या कहा?

पूर्व भारतीय बल्लेबाजों चेतेश्वर पुजारा और आकाश चोपड़ा ने इस पूरी घटना के लिए केएल राहुल के फैसले को जिम्मेदार माना है. पुजारा के मुताबिक जब राहुल ने देख लिया था कि यशस्वी मैदान पर गिर चुके हैं तो उन्हें तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए थे. टेस्ट मैच में एक रन छोड़ देना समझदारी होती है क्योंकि वहां विकेट बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है. ऐसे में यह यशस्वी के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा.

आकाश चोपड़ा ने बताया कौन था दोषी?

आकाश चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए इसे सीधा कम्युनिकेशन गैप करार दिया. उनका मानना था कि राहुल का पूरा ध्यान गेंद पर था और उन्होंने अपने जोड़ीदार की हालत नहीं देखी. गेंदबाज की टांग लगने से गिरे यशस्वी किसी भी हाल में दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सकते थे. टेस्ट क्रिकेट में इस तरह रन आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बुरा सपना होता है.

हालांकि, इस झटके के बाद राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी की और 77 रनों की पारी खेली, जिसके बाद वे क्रैम्प्स के कारण रिटायर्ड आउट हुए. दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने राहत भरी खबर दी कि राहुल की फिटनेस को लेकर घबराने की बात नहीं है और वे आगे बल्लेबाजी के लिए तैयार रहेंगे.
 

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