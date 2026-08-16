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SIR के कारण ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से ज्यादा वोटिंग बिहार में हुई: CEC ज्ञानेश कुमार

CEC ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए SIR अभियान को सफल बताया है. उनका कहना है कि बिहार चुनाव का वोटिंग प्रतिशत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा था.

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CEC ज्ञानेश कुमार (Photo: PTI)
CEC ज्ञानेश कुमार (Photo: PTI)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान जो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) हुआ, वह इतना सफल रहा कि राज्य में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई. ज्ञानेश कुमार का कहना है कि बिहार चुनाव का वोटिंग प्रतिशत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा था.

CEC ज्ञानेश कुमार का कहना है कि उन्हें खुशी है कि बिहार में पहली बार SIR सफलतापूर्वक आयोजित किया गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार दो दिन के पटना दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र किया. उन्होंने बिहार में हुए SIR को सफल बताया. 

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CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा, "बिहार वह धरती है जहां लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली स्थित है. हमें इस बात पर गर्व है कि यहां पहली बार SIR सफलतापूर्वक हुआ."

यह भी पढ़ें: 'आप ऐसे बात नहीं कर सकते...', CEC ज्ञानेश कुमार के सवाल पर IAS ने दिया जवाब, तो रातोरात हुआ ट्रांसफर

CEC का कहना है कि बिहार में तीन महीने तक चले इस अभियान में लगभग 70 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए. इसके बाद विधानसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई. CEC ने बताया कि बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने बिहार में विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया और वोटिंग की.

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उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव का वोटिंग प्रतिशत अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और जापान जैसे प्रमुख देशों में हाल के वर्षों में हुए चुनाव की तुलना में कहीं ज्यादा ज्यादा था.

बता दें, साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे. बिहार विधानसभा चुनाव में 67.25 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. चुनाव आयोग के मुताबिक यह आजादी के बाद बिहार में अब तक का राज्य में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत था.

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