अफगानी कप्तान का ODI क्रिकेट में धमाका... शतक जड़कर तोड़ा शाहिदी का रिकॉर्ड, आयरिश टीम के छूटे पसीने

अफगानी कप्तान रहमत शाह ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पांचवें एवं आखिरी मुकाबले में बल्ले से यादगार प्रदर्शन किया. 15 अगस्त को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में आयोजित मुकाबले में रहमत ने नाबाद 143 रनों की कप्तानी पारी खेली. उनकी इस शानदार बदौलत अफगानिस्तान ने चार विकेट गंवाकर 299 रनों का बड़े लक्ष्य हासिल कर लिया.

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रहमत शाह ने 133 गेंदों की अपनी पारी में 13 चौके और दो छक्के लगाए. लक्ष्य बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक छोर संभाले रखा और आयरलैंड के गेंदबाजों को मुकाबले पर हावी होने का मौका नहीं दिया. अफगानी टीम ने 7 गेंद बाकी रहते लक्ष्य तक पहुंच गई. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज पर 4-0 से कब्जा जमा लिया.

𝐑𝐮𝐧𝐬: 𝟏𝟒𝟑*

𝐁𝐚𝐥𝐥𝐬: 𝟏𝟑𝟑

𝐅𝐨𝐮𝐫𝐬: 𝟏𝟑

𝐒𝐢𝐱𝐞𝐬: 𝟐

𝐒. 𝐑𝐚𝐭𝐞: 𝟏𝟎𝟕.𝟓𝟏



The skipper @RahmatShah_08 stood tall when it mattered the most and took Afghanistan home with an emphatic 6th ODI hundred & a career-best of 143*. 💙#AfghanAtalan | #IREvAFG |… pic.twitter.com/fw6PnOdguv — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 15, 2026

रहमत शाह ने नाबाद शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया. रहमत वनडे इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के सिर्फ तीसरे कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले असगर अफगान और हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान रहते हुए वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी लगा चुके हैं. हालांकि रहमत ने सिर्फ इस खास क्लब में एंट्री नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान के कप्तान के तौर पर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड हशमतुल्लाह शाहिदी के नाम था, जिन्होंने 20 जून 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारत के खिलाफ 131 गेंदों पर 102 रन बनाए थे.

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299 रनों का पीछा करते हुए अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह और सेदिकुल्लाह अटल की साझेदारी निर्णायक साबित हुई. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 210 गेंदों पर 201 रन जोड़कर मुकाबले को अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया. अटल लगातार दूसरे मुकाबले में शतक लगाने के बेहद करीब पहुंच गए थे. चौथे वनडे में सेंचुरी लगाने वाले अटल इस बार 112 गेंदों पर 98 रन बनाकर आउट हुए. 41वें ओवर में लियाम मैकार्थी ने उन्हें आउट कर आयरलैंड को बड़ी सफलता दिलाई.

सेदिकुल्लाह अटल के आउट होने के बावजूद रहमत शाह ने अपना धैर्य नहीं खोया. इसके बाद उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. दोनों के बीच 56 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने आयरलैंड की वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया.

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