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अफगानी कप्तान का ODI क्रिकेट में धमाका... शतक जड़कर तोड़ा शाहिदी का रिकॉर्ड, आयरिश टीम के छूटे पसीने

रहमत शाह आखिर तक क्रीज पर टिके रहे और अफगानिस्तान को जीत दिलाकर ही लौटे. नए वनडे कप्तान के तौर पर उनकी यह पारी व्यक्तिगत रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर रही. अफगानिस्तान ने ना सिर्फ पांचवां ओडीआई जीता, बल्कि वनडे सीरीज पर भी 4-0 से कब्जा जमा लिया.

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रहमत शाह ने कमाल की पारी खेली, अफगानिस्तान 6 विकेट से जीता. (Photo: ICC/Getty Images)
रहमत शाह ने कमाल की पारी खेली, अफगानिस्तान 6 विकेट से जीता. (Photo: ICC/Getty Images)

अफगानी कप्तान रहमत शाह ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पांचवें एवं आखिरी मुकाबले में बल्ले से यादगार प्रदर्शन किया. 15 अगस्त को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में आयोजित मुकाबले में रहमत ने नाबाद 143 रनों की कप्तानी पारी खेली. उनकी इस शानदार बदौलत अफगानिस्तान ने चार विकेट गंवाकर  299 रनों का बड़े लक्ष्य हासिल कर लिया.

रहमत शाह ने 133 गेंदों की अपनी पारी में 13 चौके और दो छक्के लगाए. लक्ष्य बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक छोर संभाले रखा और आयरलैंड के गेंदबाजों को मुकाबले पर हावी होने का मौका नहीं दिया. अफगानी टीम ने 7 गेंद बाकी रहते लक्ष्य तक पहुंच गई. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज पर 4-0 से कब्जा जमा लिया.

रहमत शाह ने नाबाद शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया. रहमत वनडे इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के सिर्फ तीसरे कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले असगर अफगान और हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान रहते हुए वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी लगा चुके हैं. हालांकि रहमत ने सिर्फ इस खास क्लब में एंट्री नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान के कप्तान के तौर पर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड हशमतुल्लाह शाहिदी के नाम था, जिन्होंने 20 जून 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारत के खिलाफ 131 गेंदों पर 102 रन बनाए थे.

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299 रनों का पीछा करते हुए अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह और सेदिकुल्लाह अटल की साझेदारी निर्णायक साबित हुई. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 210 गेंदों पर 201 रन जोड़कर मुकाबले को अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया. अटल लगातार दूसरे मुकाबले में शतक लगाने के बेहद करीब पहुंच गए थे. चौथे वनडे में सेंचुरी लगाने वाले अटल इस बार 112 गेंदों पर 98 रन बनाकर आउट हुए. 41वें ओवर में लियाम मैकार्थी ने उन्हें आउट कर आयरलैंड को बड़ी सफलता दिलाई.

सेदिकुल्लाह अटल के आउट होने के बावजूद रहमत शाह ने अपना धैर्य नहीं खोया. इसके बाद उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. दोनों के बीच 56 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने आयरलैंड की वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया.

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