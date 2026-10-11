scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे कोई दिलचस्पी नहीं ', सलमान के साथ पैचअप पर बोलीं Ex गर्लफ्रेंड सोमी अली

सोमी अली और सलामन खान का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा है. दोनों एक टाइम पर एक-दूसरे के काफी करीब थे. अब जब उनसे सलमान खान के साथ पैचअप करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया.

Advertisement
X
सलमान खान के साथ पैचअप पर बोलीं सोमी अली (Photo: ITG)
सलमान खान के साथ पैचअप पर बोलीं सोमी अली (Photo: ITG)

एक वक्त था जब बॉलीवुड गलियारों में सलमान खान और सोमी अली के अफेयर के चर्चे थे. इनके रिश्ते ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. एक टाइम पर दोनों की शादी की भी खबरें आई थींं. दोनों का रिलेशनशिप करीब 8 साल तक चला. लेकिन फिर सलमान और सोमी के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी और रास्ते अगल-अलग हो गए. सलमान के साथ अपने रिश्ते को लेकर सोमी अली पहले भी कई बार बात कर चुकी हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने टूटे रिश्ते पर बात की. उन्होंने साफ कहा कि वो सलमान खान के साथ दोबारा पैचअप नहीं करेंगी.

सलमान संग पैचअप करेंगी सोमी?

सोमी अली से पूछा गया कि क्या वa दोबारा सलमान खान के साथ पैचअप कर सकती हैं? बॉलीवुड लाइफ संग बातचीत में उन्होंने कहा उन्हें कोई इंटररेस्ट नहीं है. उन्होंने कहा, 'नहीं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पैचअप करने में, क्योंकि जब मैंने उनको छोड़ा था तब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मेरे बिना सिक्के के बराबर भी नहीं हो. मेरे नाम के बिना तुम्हारा कोई ही वजूद नहीं है.'

सम्बंधित ख़बरें

Salman khan on youtube
यूट्यूब पर सलमान खान की एंट्री, हाफ पैंट में वीडियोज देख चौंके फैंस
Qazi Touqeer Aman gandhi
'पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो हमारे देश की', काजी तौकीर से बोले अमन गांधी
Katrina Kaif talks about self-worth amid postpatrum trolling.
'डर के मारे पैरालाइज्ड हो जाती', बॉडी शेमिंग पर बोलीं कटरीना कैफ
Salman Khan
नाना पाटेकर के निधन से दुखी सलमान ने टाला मुंबई इवेंट
Nana Patekar,Salman Khan
नाना पाटेकर के निधन के बाद सलमान का बड़ा फैसला, रद्द किया इवेंट

सलमान खान और सोमी एक टाइम पर एक-दूसरे के काफी करीब थे. सोमी को सलमान खान पर क्रश था.16 साल की उम्र में वो सलमान से शादी करने के इरादे से इंडिया आई थीं. सोमी सलमान के प्यार में दीवानी थीं. करीब 8 साल के रिश्ते के बाद 1999 में दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद वो इंडिया छोड़कर अमेरिका चली गईं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Somy Ali (@realsomyali)

अगर बात करें सोमी अली की वर्कफ्रंट की, तो वो कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. 90 दशक में उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है. वो कृष्ण अवतार, अंत, आंदोलन ,माफिया, चुप जैसे फिल्मों में नजर आई थीं. हालांकि, बॉलीवुड में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. पर सलमान खान के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रही थीं. अब वो लाइमलाइट से दूर सामाजिक काम में लगी हुई हैं. एक्टिंग से दूर No More Tears नाम का  एनजीओ चला रही हैं. जो अमेरिका में घरेलू हिंसा और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए मदद का काम करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    होर्मुज के बाद अब महासागर की बारी! ट्रंप बोले- 'ट्रंप ओशन' या 'ओशन ऑफ द अमेरिकाज' |
    नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना कब करें? जानें शुभ मुहूर्त |
    'ये तो बिल्कुल मेरी तरह खेलता है...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हुए वीरेंद्र सहवाग, कहा- उम्र नहीं, प्रदर्शन देखो |
    नीम करोली बाबा बने शोभिनव ने कैप्टन स्मित मछार पर क्या कहा? हनुमान अंश से जुड़ा कनेक्शन |
    रतन टाटा से मुकेश अंबानी तक... इतने सफल कैसे बने? एक नया नजरिया देती है ये किताब |
    Homemade Ghee Lip Balm: मौसम बदलते ही फटने लगे हैं होंठ, घर पर घी से बनाएं नेचुरल लिप बाम, ड्राई और कटे-फटे होंठों से मिलेगा छुटकारा |
    तीन साल तक 10 के सिक्के जोड़ते रहे पादरी साहब, गुल्लक में जमा हो गए 1.23 लाख, फिर खरीदी नई स्कूटी |
    Durga Maa Aarti: नोट कर लीजिए मां दुर्गा की ये खास आरती, नवरात्रि में मिलता है पांच आरतियों का फल |
    पत्नी के पूजा-पाठ और त्योहार मनाने से चिढ़ता था पति, कुल्हाड़ी से काट डाला... MP में खौफनाक वारदात |
    नेपाल में बुधी गंडक नदी में बाढ़ का अलर्ट, लोगों से ऊंचाई वाली जगहों पर जाने की अपील
    Advertisement