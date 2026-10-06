scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MMS कांड के बाद प्रेमानंद महाराज की शिष्या बनी एक्ट्रेस, रसिक दुलारी केस पर लिखा क्रिप्टिक पोस्ट- किसी का बुरा...

संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उनके शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध मौत ने विवाद खड़ा कर दिया है. आश्रम और संत पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. प्रियंका पंडित ने सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद का समर्थन किया है.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज की शिष्या है एक्ट्रेस (Photo: Instagram @priyanka_pandit_)
प्रेमानंद महाराज की शिष्या है एक्ट्रेस (Photo: Instagram @priyanka_pandit_)

संत प्रेमानंद महाराज और उनका आश्रम श्री हित राधा केलि कुंज सुर्खियों में बना हुआ है. प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत ने विवाद खड़ा किया है. कई लोगों ने आश्रम और संत प्रेमानंद महाराज पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पूरे मथुरा, वृंदावन में टेंशन का माहौल है. 

प्रेमानंद के सपोर्ट में किया पोस्ट!
इस बीच प्रेमानंद महाराज की शिष्या प्रियंका पंडित ने इंस्टा स्टोरी पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. उनकी ये पोस्ट देखकर यूजर्स का मानना है कि उन्होंने प्रेमानंद और उनके आश्रम पर उठ रहे सवालों पर रिएक्ट किया है. प्रियंका ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें महिला कथावाचक बुरे वक्त पर बात कर रही है. कोलाज में संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर दिखती है.

कथावाचक कहती है- वक्त कैसा भी हो, लेकिन ये बात सच है किशोरी जी के नाम तक ले जाने वाले हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी थे, हैं और रहेंगे. सूर्य के आगे अगर कुछ देर के लिए बादल आ जाए तो उसका तेज कम नहीं हो जाता. बादल फिर छटेंगे. सूरज का प्रकाश वैसा ही रहेगा. सूरज वैसे ही चमकता है और वैसे ही चमकेगा.  

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj Disciple Rasik Dulari Sharan New CCTV Footage out
कटा प्राइवेट पार्ट और..., प्रेमानंद के शिष्य रसिक का सामने आया चौथा CCTV
Priyanka Pandit
भक्ति में लीन एक्ट्रेस प्रियंका पंडित की प्रेग्नेंसी पोस्ट वायरल
kainchi dhaam after premanand maharaj- new trend
प्रेमानंद महाराज के बाद कैंची धाम बना आस्था का नया हॉटस्पॉट?
प्रेमानंद महाराज केलि कुंज से बेलवन गए? संत बोले...
premanand maharaj
'शिष्य की मृत्यु हो गई तो इसमें प्रेमानंद का क्या कसूर', बोले अनिरुद्धाचार्य
Advertisement

''4 लोगों के कहने से कुछ हो नहीं जाता. किसी ने ये नहीं देखा उन्होंने सबको राध नाम जपाया. उन्होंने किसी से कोई साहना नहीं की. ये नहीं कहा कि हमें पकड़ो, उन्होंने कहा कि किशोरी जी के नाम को पकड़ो. किसी को कुछ भी कह देना आसान है, मगर सब कुछ चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं.''

दूसरी पोस्ट में लिखा है- जो किसी का बुरा नहीं सोचते, उनके साथ हमेशा अच्छा खासा बुरा होता है. (अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VrindaPath (@vrindapath)

कौन हैं प्रियंका पंडित?
प्रियंका ने एक वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया था. वो अपनी बोल्डनेस की वजह से फेमस हुई थीं. लेकिन MMS कांड के बाद प्रियंका ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी. ग्लैमर की दुनिया के दूर होकर वो भक्ति के मार्ग पर चलीं. उन्होंने प्रेमानंद महाराज के हरि सेवक संग सीक्रेट वेडिंग की. हाल ही में उन्होंने गुडन्यूज शेयर की. प्रियंका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी अनाउंस की. अब वो वृंदावन में सिंपल लाइफ जीती हैं. कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रूसी शहरों में यूक्रेन ने रातभर दागे 650 ड्रोन, रूस ने बदले में ले ली 6 की जान |
    Gold-Silver Rate Fall: सोना फिर हुआ सस्ता, 1 किलो चांदी का इतना रह गया भाव |
    महाराष्ट्र में सूखे का कहर, आम-अनार के बाग सूखे, पानी के लिए तरस रहे किसान |
    'आप दोमुंहे हैं', INDIA ब्लॉक के मार्च के बीच DMK ने राहुल गांधी पर साधा निशाना |
    वाह रे पाकिस्तान! TTP के ड्रोन से बचने के लिए चौकियों पर लगाए मछली पकड़ने वाले जाल |
    कटा प्राइवेट पार्ट और कमरे से बाहर निकलते रसिक, प्रेमानंद के शिष्य का सामने आया चौथा CCTV |
    बिजनौर में चोरी के बाद नाले के नीचे ऐसे छिपा चोर, हालत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचाया |
    नौसेना के वॉरशिप के लिए खरीदे जाएंगे ब्रह्मोस लॉन्चर सिस्टम, 661 करोड़ रुपए की डील |
    आकाश आनंद या ईशान आनंद? मायावती के भरोसेमंद और बसपा में नंबर-2 नेता कौन है? |
    शाहजहांपुर: अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने काटा बवाल, पुलिस के सामने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
    Advertisement