कांवड़ियों के 'उत्पात' पर भड़कीं कुनिका सदानंद, पुलिस पर उठाए सवाल, बोलीं- शर्मनाक

कुनिका सदानंद अपने जमाने की एक बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं. बिग बॉस 19 में उनका बेबाक अंदाज देखा गया. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. कुनिका सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात देशवासियों तक पहुंचाती रहती हैं. अब उन्होंने कांवड़ियों के हिंसक वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं कि कुनिका ने कांवड़ियों को लेकर क्या कहा.

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कुनिका को आया गुस्सा

हाल ही में एक पत्रकार ने X पर एक वीडियो री-शेयर किया. वीडियो में कुछ कांवड़िए पुलिस की जीप से उतारे गए दो लोगों को जंगल में दौड़ाते, पीटते और उनके कपड़े फाड़ते दिख रहे हैं. इसी वीडियो को कुनिका सदानंद ने अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि पुलिस अपने हिंदुत्व एजेंडा और हिंदू वोट बैंक की वजह से कांवड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है. उन्होंने ट्वीट में सरकार पर तंज कसते हुए कहा, इसीलिए उन्होंने दस दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं. बहुत ही शर्मनाक बात है. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया?

नोट- वीडियो में गालियों का इस्तेमाल किया गया है. इसलिए इसे शेयर नहीं किया जा सकता है.

कुनिका की पोस्ट

पुलिस का दावा और बहस

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर दावे किए गए कि कांवड़ियों ने पुलिसवालों के कपड़े फाड़े और उन्हें पीटा, लेकिन पुलिस का कहना है कि वास्तव में दो कांवड़ियों के बीच टकराव हुआ था. पुलिस संग मारपीट का दावा पूरी तरह गलत है. फिर भी इस वीडियो पर ऑनलाइन बहस तेज हो गई है. कुनिका के इस पोस्ट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने उनकी बात का समर्थन किया, तो कुछ ने उन्हें धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया. इस बहस ने एक बार फिर सावन यात्रा, कानून-व्यवस्था और राजनीति के बीच की नाजुक रेखा को उजागर कर दिया है.

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कुनिका सदानंद अकसर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी करती रहती हैं. पहले उन्होंने मोदी सरकार, छात्र आंदोलन, और सीजेपी प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है. कई बार उन्हें ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा है.

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