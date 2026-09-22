scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 22 September 2026: संबंध मधुर बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 22 September 2026: उत्साह और विश्वास से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों को पूरा करेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या
द फूल
आज का दिन आप के लिए उत्साह से आगे बढ़ने और शंकाओं से मुक्त बने रहने में सहयोगी है. साहसिक प्रयासों में सहज होंगे. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. अपनों से खुशी साझा करेंगे. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. सूझबूझ और सक्रियता से काम लेंगे. आत्मविश्वास से सबको प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहज होंगे.

शुभ संदेशों की प्राप्ति होगी. करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. व्यावसायिक परिणाम बेहतर बनेंगे. कामकाज पर फोकस होगा. उत्साह और विश्वास से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों को पूरा करेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. अवरोध दूर होंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उतावलापन न दिखाएं, स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा
चर्चाएं आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, उपलब्धियों को बल मिलेगा
लापरवाही और भ्रम से बचें, जोखिमपूर्ण कार्य न करें
करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे, विनय विवेक से प्रयास साधेंगे
वाणी-व्यवहार में प्रभाव रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी

आर्थिक स्थिति: कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. व्यावसायिक लाभ को बल मिलेगा. विभिन्न मामले बनेंगे.

रिश्ते: संबंधों को मधुरता बनाए रखेंगे. करीबियों संग सुख से रहेंगे. दिल की बातों को साझा करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kanya Tarot Rashifal 22 September 2026: संबंध मधुर बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी |
    Singh Tarot Rashifal 22 September 2026: उतावलापन न दिखाएं, स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा |
    Kark Tarot Rashifal 22 September 2026: चर्चाएं आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, उपलब्धियों को बल मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 22 September 2026: लापरवाही और भ्रम से बचें, जोखिमपूर्ण कार्य न करें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 22 September 2026: करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे, विनय विवेक से प्रयास साधेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 22 September 2026: वाणी-व्यवहार में प्रभाव रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी |
    गणेश विसर्जन के जुलूस में अजगर का तमाशा... पुलिस ने हैंडलर को दबोचा, मुर्गी भी बरामद |
    Career Rashifal 22 September 2026 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों को करियर में नई संभावनाएं मिलेंगी, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 22 September 2026: सिंह राशि वाले रिश्तों में सावधानी बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 22 सितंबर 2026: कुंभ राशि वाले बजट बनाकर आगे बढ़ें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement