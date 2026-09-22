scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 22 September 2026: जिम्मेदारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे, प्रबंध संवार पर रहेगा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 22 September 2026: अपनी बात सहजता कह पाएंगे. रणनीतिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अपेक्षा के अनुरूप परिणाम बनेंगे. विविध लक्ष्य हासिल करेंगे. प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. साहसिक फैसले लेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
क्वीन आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए उत्साह से कार्य करने और अन्य पर असर छोड़ने में मददगार है. सबके सहयोग से योजनाओं को उचित दिशा देंग. कला कौशल से अपेक्षित परिणाम बनाए रखेंगे. नीति नियम से कार्य करेंगे. व्यावसायिक विषयों में उचित जगह बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में सफल होंगे. करीबियों से चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे.

महत्वपूर्ण मामलों में पहल बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में आगे रहेंगे. जिम्मेदारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. प्रबंध संवार पर रहेगा. अपनी बात सहजता कह पाएंगे. रणनीतिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अपेक्षा के अनुरूप परिणाम बनेंगे. विविध लक्ष्य हासिल करेंगे. प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. साहसिक फैसले लेंगे.

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य संतुलित रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

लोगों का सहयोग समर्थन पाएंगे, योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे
जल्दबाजी न दिखाएं, व्यवस्थित निवेश पर ध्यान दें
संबंध मधुर बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी
उतावलापन न दिखाएं, स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा
चर्चाएं आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, उपलब्धियों को बल मिलेगा

आर्थिक स्थिति: कारोबार में व्यवस्था बेहतर रहेगी. संपर्क का लाभ उठाएंगे. पहल बढ़ाएंगे.

रिश्ते: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. चर्चा में सहजता बढ़ाएंगे. उत्सव में शामिल होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhanu Tarot Rashifal 22 September 2026: जिम्मेदारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे, प्रबंध संवार पर रहेगा |
    लंदन में दर्दनाक सड़क हादसा... 17 साल के नाबालिग की मौत, एक घायल |
    Vrishchik Tarot Rashifal 22 September 2026: लोगों का सहयोग समर्थन पाएंगे, योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे |
    Tula Tarot Rashifal 22 September 2026: जल्दबाजी न दिखाएं, व्यवस्थित निवेश पर ध्यान दें |
    Kanya Tarot Rashifal 22 September 2026: संबंध मधुर बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी |
    Singh Tarot Rashifal 22 September 2026: उतावलापन न दिखाएं, स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा |
    Kark Tarot Rashifal 22 September 2026: चर्चाएं आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, उपलब्धियों को बल मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 22 September 2026: लापरवाही और भ्रम से बचें, जोखिमपूर्ण कार्य न करें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 22 September 2026: करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे, विनय विवेक से प्रयास साधेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 22 September 2026: वाणी-व्यवहार में प्रभाव रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी
    Advertisement