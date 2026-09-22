scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लंदन में दर्दनाक सड़क हादसा... 17 साल के नाबालिग की मौत, एक घायल

साउथ-वेस्ट लंदन के साउथॉल में एक फोर्ड मस्टैंग कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 17 साल के सिख किशोर रणबीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में एक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने इस हादसे में सुखवीर सिंह को गिरफ्तार किया है और उसे अदालत में पेश कर हिरासत में भेज दिया है.

Advertisement
X
पुलिस ने सड़क हादसे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: Representational)
पुलिस ने सड़क हादसे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: Representational)

साउथ-वेस्ट लंदन के साउथॉल में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 17 साल के सिख किशोर रणबीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. शनिवार तड़के हुए इस हादसे में एक युवक बुरी तरह घायल भी हो गया जिसका इलाज जारी है.
 
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, शनिवार तड़के साउथॉल के साउथ रोड पर एक फोर्ड मस्टैंग कार का एक्सीडेंट हो गया. जानकारी मिलते ही मेट्रोपॉलिटन पुलिस, लंदन एम्बुलेंस सर्विस और लंदन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी चला रहे 20 साल के सुखवीर सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया. उस पर खतरनाक ड्राइविंग से मौत का कारण बनने, बिना इजाजत गाड़ी ले जाने, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने और बिना बीमा के गाड़ी चलाने जैसी धाराओं में आरोप तय किए गए हैं.

आरोपी सुखवीर सिंह को सोमवार को लंदन की उक्सब्रिज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे हिरासत में भेज दिया है और अब उसकी अगली पेशी 19 अक्टूबर को ओल्ड बेली कोर्ट में होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Diljit Dosanjh Birmingham concert
दिलजीत ने जीता सबका दिल! फैंस के सामने क्यों झुकाया सिर?
london thames ganga aarti outrage satire
लंदन की टेम्स ‘काली-गंगा’ है, तो उसके किनारे गंगा-आरती गलत कैसे?
CM Vijay london event cancelled.
लंदन में सुरक्षा कारणों से रद्द हुआ CM विजय का कार्यक्रम, निराश हुए फैंस
Vijay hugs actor Ajith Kumar at Silverstone Racing Circuit.
'निवेश ला रहे हैं या कुछ और?' लंदन दौरे पर CM विजय को विपक्ष ने घेरा
लंदन के घरों पर क्यों बढ़ा जमीन धंसने का खतरा?
लंदन में गर्मी का खतरनाक असर! धंस रही जमीन, घरों में पड़ने लगीं दरारें

एक युवक की हालत गंभीर

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया, 'पैरामेडिक्स टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद कार में सवार 17 साल के यात्री रणबीर सिंह की मौके पर ही दुखद मौत हो गई. उनके परिजनों को बता दिया गया है और विशेषज्ञ अधिकारी लगातार उनकी मदद कर रहे हैं.'

Advertisement

पुलिस ने आगे बताया कि कार में सवार एक और यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सीरियस कोलिजन इन्वेस्टिगेशन यूनिट के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर फियाज जंजुआ ने कहा, 'ये एक बेहद दुखद घटना है जिसमें एक युवा ने अपनी जान गंवा दी और दूसरा बुरी तरह घायल है. हमारी संवेदनाएं रणबीर के परिवार के साथ हैं.'

यह भी पढ़ें: दोस्त को अपनी गाड़ी दी, उसका एक्सीडेंट हो गया... तो क्या आप पर केस हो सकता है?

चश्मदीदों से पुलिस की अपील

उन्होंने बताया कि आरोपी पर मामला दर्ज होने के बावजूद जांच जारी है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी के पास घटना, कार की गति या उस इलाके के सीसीटीवी, डोरबेल, मोबाइल या डैशकैम रिकॉर्डिंग हों, तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishchik Tarot Rashifal 22 September 2026: लोगों का सहयोग समर्थन पाएंगे, योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे |
    Tula Tarot Rashifal 22 September 2026: जल्दबाजी न दिखाएं, व्यवस्थित निवेश पर ध्यान दें |
    Kanya Tarot Rashifal 22 September 2026: संबंध मधुर बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी |
    Singh Tarot Rashifal 22 September 2026: उतावलापन न दिखाएं, स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा |
    Kark Tarot Rashifal 22 September 2026: चर्चाएं आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, उपलब्धियों को बल मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 22 September 2026: लापरवाही और भ्रम से बचें, जोखिमपूर्ण कार्य न करें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 22 September 2026: करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे, विनय विवेक से प्रयास साधेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 22 September 2026: वाणी-व्यवहार में प्रभाव रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी |
    गणेश विसर्जन के जुलूस में अजगर का तमाशा... पुलिस ने हैंडलर को दबोचा, मुर्गी भी बरामद |
    Career Rashifal 22 September 2026 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों को करियर में नई संभावनाएं मिलेंगी, जानें अपनी राशि का हाल
    Advertisement