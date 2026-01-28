scorecardresearch
 
Film Wrap: जब अरिजीत ने सलमान से मांगी थी माफी, पाइरेसी का शिकार बॉर्डर 2

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें—जहां एक ओर अरिजीत सिंह की सलमान खान से पुरानी माफी चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर बॉर्डर 2 रिलीज से पहले पाइरेसी का शिकार हो गई.

फिल्म रैप में पढ़ें बड़ी खबरें (Photo: Screengrab)
फिल्मी दुनिया में एक तरफ अरिजीत सिंह और सलमान खान से जुड़ा पुराना मामला फिर सुर्खियों में है. जब याद दिलाया जा रहा है कि 2016 में अरिजीत ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सलमान खान से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी. उस वक्त दोनों के बीच कथित मतभेदों की खूब चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में सलमान ने भी साफ किया था कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है. वहीं दूसरी ओर, सनी देओल स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज से पहले ही पाइरेसी का शिकार हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पाइरेसी का शिकार हो गई. इस लो कट वर्जन की बकायदा एमपी के थियेटर्स में स्क्रीनिंग तक हुई. शोबिज की दुनिया में बुधवार के दिन और क्या खास हुआ पढ़ें हमारे फिल्म रैप में.

हिट होते ही बॉर्डर 2 के साथ बड़ा खेल! MP के थिएटर में चलाई गई पाइरेटेड कॉपी? मचा हंगामा

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 की शानदार सफलता का आनंद ले रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और बड़ी संख्या में दर्शक इसे सिनेमाघरों में देखने पहुंच रहे हैं. 

Ranveer Singh in Dhurandhar 2.
धुरंधर 2 से आउट अक्षय खन्ना, इस विलेन से भिड़ेंगे 'बीस्ट' रणवीर, लीक हुई कहानी!
Border 2
'Border-2' के वॉर सीन्स Swimming Pool में हुए शूट!
Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar died in a plane crash near Baramati Airport in Pune district on 28 January, 2026
कभी सिनेमा के बेहद करीब थे अजित पवार, परिवार का रहा बॉलीवुड से गहरा नाता
Salman khan destroyed arijit singh career
सलमान की वजह से अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा गुड बाय?
arijit singh replaced his icol kk in aashiqui 2 that changed his life
जिस सिंगर से इंस्पायर हैं अरिजीत, उसी की जगह लेकर पहली बार किया था धमाका!

'बॉर्डर 2' में दिखे अक्षय खन्ना, मेकर्स ने उठाया 'धुरंधर' की सफलता का फायदा? प्रोड्यूसर ने दिया जवाब 

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस पिक्चर के कई सीन वायरल हो रहे हैं. 'बॉर्डर 2' के एंड-क्रेडिट्स सीन में अक्षय खन्ना को देखा गया. अक्षय के कैमियो ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. इस बीच फिल्म के मेकर्स ने इस बात को खारिज कर दिया है कि यह हालिया फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का फायदा उठाने के लिए आखिरी समय में जोड़ा गया था.

'मेरा गाना न हटाएं', जब अरिजीत सिंह ने सलमान से की गुजारिश, मांगी थी माफी, 12 साल चला पंगा

सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार शाम को संगीत जगत और फैंस के बीच हलचल मचा दी. उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया. सिंगर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा.'

अजित दादा की फरमाइश, 2 घंटे तक गाते रहे सिंगर राहुल वैद्य, शेयर किया 'आखिरी वीडियो'

नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन से पूरी देश सदमे में हैं. सिंगर राहुल वैद्य ने भी अजित को याद किया. राहुल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. साथ ही अजित संग एक पुराना वीडियो शेयर किया, जो एक निजी कार्यक्रम का है. इस वीडियो में कई खास मेहमानों के साथ पहली पंक्ति में अजित पवार बैठे नजर आ रहे हैं.

विवाद में फंसी विजय की जन नायगन, रवि किशन संसद में उठाएंगे मुद्दा, बोले- बस एक फोन करना है...
 

थलपति विजय की 'जन नायगन' विवादों में फंसी हुई है. राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म होगी. उम्मीद थी कि फिल्म संक्रांति के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी. लगभग 500 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी इस फिल्म को सीजन की सबसे बड़ी रिलीज़ के तौर पर पेश किया जा रहा था.

---- समाप्त ----
