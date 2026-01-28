'बॉर्डर 2' में दिखे अक्षय खन्ना, मेकर्स ने उठाया 'धुरंधर' की सफलता का फायदा? प्रोड्यूसर ने दिया जवाब

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस पिक्चर के कई सीन वायरल हो रहे हैं. 'बॉर्डर 2' के एंड-क्रेडिट्स सीन में अक्षय खन्ना को देखा गया. अक्षय के कैमियो ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. इस बीच फिल्म के मेकर्स ने इस बात को खारिज कर दिया है कि यह हालिया फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का फायदा उठाने के लिए आखिरी समय में जोड़ा गया था.

क्यों बॉर्डर 2 में दिखाए गए अक्षय खन्ना?

डायरेक्टर अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2', गणतंत्र दिवस के लॉन्ग वीकेंड पर रिलीज हुई है. 23 जनवरी को ये फिल्म थिएटर्स में आई थी और इसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. 'बॉर्डर 2' के एंड-क्रेडिट्स में एक छोटा-सा सीक्वेंस है, जिसमें अक्षय खन्ना आर्काइवल-स्टाइल में सुनील शेट्टी, पुनीत इस्सर और सुदेश बेरी के साथ नजर आते हैं. इन सभी एक्टर्स के किरदार 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' में मारे गए थे.

दर्शकों ने इस सीन के क्लिप्स ऑनलाइन शेयर किए, जिससे चर्चा शुरू हुई कि क्या अक्षय का कैमियो 'धुरंधर' की सफलता के बाद ध्यान आकर्षित करने के लिए रिएक्टिव तरीके से जोड़ा गया है. न्यूज18 से बात करते हुए 'बॉर्डर 2' के को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने साफ किया कि यह कैमियो कोई अवसरवादी कदम नहीं था. उन्होंने समझाया, 'आप ऐसी फिल्म इस तरह नहीं बना सकते. यह पहले से ही स्क्रिप्टेड था. बल्कि हमने उनका (अक्षय खन्ना) हिस्सा धुरंधर रिलीज होने के बाद शूट किया. फिल्म और अक्षय को लेकर उत्साह पहले से था, लेकिन हमने कभी इसका फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा. स्क्रिप्ट में इसकी कभी जरूरत नहीं थी. ऐसा नहीं है कि हमने धुरंधर रिलीज होने के बाद उन्हें जोड़ा.'

'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह ने भी यही बात दोहराई और कहा, 'हमने उनका पार्ट 10-11 दिसंबर को शूट किया. अक्षय, बॉर्डर 2 में ओरिजिनल बॉर्डर को ट्रिब्यूट के तौर पर हैं. वे कहानी का हिस्सा शुरू से ही थे. और जो लोग फिल्म खत्म होने के बाद रुकते हैं, उन्हें गोल्डन नगेट मिलेगा.' बता दें कि 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने इसे प्रोड्यूस किया है.

