अजित दादा की फरमाइश, 2 घंटे तक गाते रहे सिंगर राहुल वैद्य, शेयर किया 'आखिरी वीडियो'

नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन से पूरी देश सदमे में हैं. सिंगर राहुल वैद्य ने भी अजित को याद किया. राहुल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. साथ ही अजित संग एक पुराना वीडियो शेयर किया, जो एक निजी कार्यक्रम का है. इस वीडियो में कई खास मेहमानों के साथ पहली पंक्ति में अजित पवार बैठे नजर आ रहे हैं.

राहुल ने दी श्रद्धांजलि

वीडियो में राहुल वैद्य मंच पर मशहूर गाना 'ओ मेरे दिल के चैन' गाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अजित पवार पूरे मन से संगीत का आनंद लेते हुए मुस्कुराते नजर आते हैं. वीडियो में अजित का संगीत के प्रति प्रेम साफ झलकता है.

राहुल वैद्य ने इस वीडियो के साथ एक भावुक नोट भी शेयर किया और बताया कि कैसे अजित उस रात अपनी पसंद के गानों की फरमाइश कर रहे थे.

राहुल ने लिखा- ये वीडियो 6 दिसंबर 2025 का है, जब अजित दादा करीब दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश करते रहे. मुझे कभी नहीं लगा था कि ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात होगी. ये असमय विदाई अविश्वसनीय लगती है और दिल को गहराई से छू जाती है. अजित दादा बहुत जल्दी चले गए, लेकिन हमेशा याद रहेंगे. दादा, आपकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.

ये जाहिर है कि अजित पवार सिर्फ एक कद्दावर नेता ही नहीं, बल्कि संगीत प्रेमी भी थे. उनके पिता अनंत राव पवार का फिल्म इंडस्ट्री से नाता भी रहा है. वो प्रोड्यूसर वी. शांताराम के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस राजकमल स्टूडियोज में काम करते थे. इसकी झलक उनके अंदर भी साफ दिखती है.कार्यक्रम के दौरान भी अजित राहुल वैद्य से एक के बाद एक अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश करते रहे और करीब दो घंटे तक संगीत का आनंद लेते रहे.

राहुल वैद्य का ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज़ ने भी इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं. कई लोगों ने लिखा कि अजित पवार का यह सहज और मानवीय रूप दिल को छू लेने वाला है.

असमय विदाई से सदमे में महाराष्ट्र

हाल ही में अजित पवार के असामयिक निधन की खबर ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया. उनके जाने से राजनीतिक जगत के साथ-साथ कला और मनोरंजन जगत में भी शोक की लहर है.

बुधवार, 28 जनवरी को सुबह उनका प्लेन क्रैश हो गया, इस हादसे में अजित पवार समेत प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान चली गई. बताया जा रहा है कि, जीरो विजिबिलिटी की वजह से प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, जिस वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

