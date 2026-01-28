scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजित दादा की फरमाइश, 2 घंटे तक गाते रहे सिंगर राहुल वैद्य, शेयर किया 'आखिरी वीडियो'

राहुल वैद्य ने अजित पवार को याद करते हुए एक भावुक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो संगीत का आनंद लेते नजर आते हैं. राहुल ने बताया कि ये उनसे हुई मुलाकात का आखिरी वीडियो है. इस पोस्ट ने फैंस और सेलेब्स को भी भावुक कर दिया.

Advertisement
X
राहुल ने शेयर किया अजित का आखिरी वीडियो (Photo: Instagram @rahulvaidyarkv)
राहुल ने शेयर किया अजित का आखिरी वीडियो (Photo: Instagram @rahulvaidyarkv)

नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन से पूरी देश सदमे में हैं. सिंगर राहुल वैद्य ने भी अजित को याद किया. राहुल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. साथ ही अजित संग एक पुराना वीडियो शेयर किया, जो एक निजी कार्यक्रम का है. इस वीडियो में कई खास मेहमानों के साथ पहली पंक्ति में अजित पवार बैठे नजर आ रहे हैं.

राहुल ने दी श्रद्धांजलि

वीडियो में राहुल वैद्य मंच पर मशहूर गाना 'ओ मेरे दिल के चैन' गाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अजित पवार पूरे मन से संगीत का आनंद लेते हुए मुस्कुराते नजर आते हैं. वीडियो में अजित का संगीत के प्रति प्रेम साफ झलकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Sonu Sood
IndiGo फ्लाइट रद्द, सेलेब्स का फूटा गुस्सा, सोनू सूद बोले- बोझ...
Nia Sharma affected due to indigo flight delays
Indigo में आई दिक्कत के कारण फंसीं निया शर्मा, खरीदनी पड़ी लाखों की टिकट
Rahul Vaidya Virat Kohli
Rahul Vaidya के बदले सुर, Virat की तारीफ में बोले...
Abhishek With Aishwarya aardhya
Abhishek ने बजाया तबला, Aaradhya संग नाचीं Aishwarya
Rahul Vaidya Virat Kohli
Rahul Vaidya को हुआ नुकसान, गंवाए ब्रांड डील्स?

राहुल वैद्य ने इस वीडियो के साथ एक भावुक नोट भी शेयर किया और बताया कि कैसे अजित उस रात अपनी पसंद के गानों की फरमाइश कर रहे थे.

राहुल ने लिखा- ये वीडियो 6 दिसंबर 2025 का है, जब अजित दादा करीब दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश करते रहे. मुझे कभी नहीं लगा था कि ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात होगी. ये असमय विदाई अविश्वसनीय लगती है और दिल को गहराई से छू जाती है. अजित दादा बहुत जल्दी चले गए, लेकिन हमेशा याद रहेंगे. दादा, आपकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.

Advertisement

ये जाहिर है कि अजित पवार सिर्फ एक कद्दावर नेता ही नहीं, बल्कि संगीत प्रेमी भी थे. उनके पिता अनंत राव पवार का फिल्म इंडस्ट्री से नाता भी रहा है. वो प्रोड्यूसर वी. शांताराम के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस राजकमल स्टूडियोज में काम करते थे. इसकी झलक उनके अंदर भी साफ दिखती है.कार्यक्रम के दौरान भी अजित राहुल वैद्य से एक के बाद एक अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश करते रहे और करीब दो घंटे तक संगीत का आनंद लेते रहे.

राहुल वैद्य का ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज़ ने भी इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं. कई लोगों ने लिखा कि अजित पवार का यह सहज और मानवीय रूप दिल को छू लेने वाला है.

असमय विदाई से सदमे में महाराष्ट्र

हाल ही में अजित पवार के असामयिक निधन की खबर ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया. उनके जाने से राजनीतिक जगत के साथ-साथ कला और मनोरंजन जगत में भी शोक की लहर है.

बुधवार, 28 जनवरी को सुबह उनका प्लेन क्रैश हो गया, इस हादसे में अजित पवार समेत प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान चली गई. बताया जा रहा है कि, जीरो विजिबिलिटी की वजह से प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, जिस वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement