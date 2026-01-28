scorecardresearch
 
हिट होते ही बॉर्डर 2 के साथ बड़ा खेल! MP के थिएटर में चलाई गई पाइरेटेड कॉपी? मचा हंगामा

Border 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड में एक थिएटर में पाइरेटेड कॉपी दिखाए जाने का दावा सामने आया है. इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है.

बॉर्डर 2 हुई लीक! (Photo: Movie still)
बॉर्डर 2 हुई लीक! (Photo: Movie still)

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 की शानदार सफलता का आनंद ले रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और बड़ी संख्या में दर्शक इसे सिनेमाघरों में देखने पहुंच रहे हैं. 

लेकिन अक्सर जब कोई फिल्म हिट होती है, तो उसकी पाइरेटेड कॉपी ऑनलाइन लीक हो जाती है. बॉर्डर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार मामला और भी चौंकाने वाला है.

थिएटर में दिखाई गई पाइरेटेड कॉपी!

एक हैरान करने वाले मामले में दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित एक थिएटर में बॉर्डर 2 की पाइरेटेड कॉपी चलाई गई. यह मामला तब सामने आया जब @Singhboys888 नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर किया. यूजर का दावा है कि शारदा सिनेमा, भिंड में फिल्म का लो-क्वालिटी (कम रिजॉल्यूशन) वर्जन दिखाया गया, जिसे कथित तौर पर किसी थर्ड-पार्टी ऐप से डाउनलोड किया गया था.

हालांकि, इंस्टाग्राम पर डाला गया ओरिजिनल पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में तस्वीर हिलती हुई दिखती है और आवाज भी साफ नहीं है, जिससे ऐसा लगता है कि यह किसी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया है.

X पर एक यूजर ने लिखा- कहते हैं भारत शुरुआती लोगों के लिए नहीं है. मैं कहता हूं भिंड तो प्रोफेशनल्स के लिए भी नहीं है. बॉर्डर 2 की पाइरेटेड कॉपी कथित तौर पर एक सिनेप्लेक्स में चलाई गई. इंस्टाग्राम यूजर ने दावा किया कि सिनेप्लेक्स में फिल्म की पाइरेटेड कॉपी दिखाई गई.

फिलहाल, इस वायरल वीडियो को लेकर थिएटर मैनेजमेंट, स्थानीय प्रशासन या बॉर्डर 2 की टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. यह फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की क्लासिक वॉर फिल्म बॉर्डर का स्टैंडअलोन सीक्वल है, जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक युद्ध फिल्मों में गिना जाता है.

फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है और इसे टी-सीरीज फिल्म्स और जेपी फिल्म्स का सपोर्ट मिला है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने सोमवार को 56 करोड़ रुपये की कमाई की, जो अब तक की इसकी सबसे ज्यादा एक दिन की कमाई है. इसके साथ ही फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 177 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है और फिल्म सिर्फ पांच दिनों में 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की ओर तेजी से बढ़ रही है.
 

---- समाप्त ----
