'मेरा गाना न हटाएं', जब अरिजीत सिंह ने सलमान से की गुजारिश, मांगी थी माफी, 12 साल चला पंगा

अरिजीत सिंह का आखिरी रिलीज हुआ गाना 'मातृभूमि' है. ये सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए उन्होंने गाया है. सलमान के लिए गाकर अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से विदा लेना उनके लिए जीवन का फुल सर्कल है, क्योंकि सिंगर और एक्टर के बीच 12 साल पुरानी लड़ाई भी रह चुकी है.

अरिजीत सिंह का करियर खत्म करने का सलमान खान पर लगा था आरोप (Photo: Screengrab)
सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार शाम को संगीत जगत और फैंस के बीच हलचल मचा दी. उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया. सिंगर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा.'

जनवरी 2026 में अरिजीत के 6 गाने रिलीज

अरिजीत पिछले एक दशक से लगातार काम कर रहे हैं. हर साल कम से कम दर्जन भर गाने उनकी आवाज में रिलीज होते हैं. बीते दशक में बॉलीवुड की कोि ऐसी फिल्म नहीं है, जिसमें अरिजीत की आवाज वाला गाना न हो. उदाहरण के तौर पर इस साल जनवरी में ही उनकी आवाज में छह गाने रिलीज हो चुके हैं. इनमें से एक नॉन-फिल्म गाना है- सलीम-सुलेमान की एल्बम सुकून 2.0 का टाइटल ट्रैक. बाकी पांच फिल्मों से हैं, जिनमें से कुछ चार्ट्स पर टॉप भी कर चुके हैं.

जनवरी में आई डायरेक्टर श्रीराम राघवन की पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' के गाने 'सितारे', अनुराग सिंह की ब्लॉकबस्टर पीरियड वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' के 'घर कब आओगे', गांधी टॉक्स के 'सुनहरी किरणें' और विशाल भारद्वाज की अपकमिंग रोमांटिक थ्रिलर 'ओ रोमियो' से 'हम तो तेरे ही लिए थे'. इन सभी गानों को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है.

सलमान के साथ रही है सिंगर की लड़ाई

हालांकि अरिजीत का आखिरी रिलीज हुआ गाना, पेट्रियॉटिक एंथम 'मातृभूमि' है. ये डायरेक्टर अपूर्व लखिया की अपकमिंग मिलिट्री ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए उन्होंने गाया है. इस पिक्चर में सुपरस्टार सलमान खान लीड रोल निभा रहे हैं. गाने को सलमान पर ही फिल्माया गया है. सलमान के लिए गाकर अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से विदा लेना उनके लिए जीवन का फुल सर्कल है. क्योंकि सिंगर और एक्टर के बीच 12 साल पुरानी लड़ाई भी रह चुकी है.

अरिजीत सिंह, साल 2014 में अपने करियर के पीक पर थे. उन्होंने अनगिनत चार्टबस्टर गाने दिए, जिससे उन्हें आराम का समय ही नहीं मिलता था. इसी दौर में उन्होंने फेमस ट्रैक्स जैसे फिल्म 'यंगिस्तान' से 'सुनो ना संगमरमर', 'मैं तेरा हीरो' से 'पलट- तेरा हीरो इधर है' और 'शनिवार राति', फिल्म '2 स्टेट्स' से 'मस्त मगन', 'हीरोपंती' से 'रात भर', 'सिटीलाइट्स' से 'मुस्कुराने', 'हॉलिडे' से 'शायराना', 'एक विलेन' से 'हमदर्द', 'हम्प्टी शर्मा' की दुल्हनिया से 'समझावन', 'मैरी कॉम' से 'सुकून मिला', 'हैप्पी न्यू ईयर' से 'मनवा लागे' और फिल्म 'हैप्पी एंडिंग' से 'जैसे मेरा तू' गाए थे. इस लिस्ट पढ़ना जितना थकाने वाला है, उससे ज्यादा इन गानों को गाना सिंगर के लिए मुश्किल रहा होगा.  

उसी साल सलमान एक अवॉर्ड शो होस्ट कर रहे थे. यहां उन्होंने अरिजीत को डायरेक्टर मोहित सूरी की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'आशिकी 2' के लव एंथम 'तुम ही हो' के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी का अवॉर्ड देने के लिए बुलाया था. स्टेज पर पहुंचे अरिजीत थके हुए दिख रहे थे, तो सलमान ने अपने सिग्नेचर ह्यूमर में कहा, 'सोए नहीं क्या?' इसपर अरिजीत ने मस्ती में जवाब दिया, 'आप लोगों ने सुला दिया'. शुरू में स्टेज पर हुई ये बातचीत फ्रेंडली लग रही थी, लेकिन आने वाले सालों में ये कुछ और बन गया.

अरिजीत ने सलमान से की थी विनती

टेंशन 2016 में सामने आई, जब अरिजीत ने सलमान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'सुल्तान' की रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर पब्लिक अपोलॉजी पोस्ट की. उन्होंने फिल्म के लिए रोमांटिक गाना 'जग घूमेया' रिकॉर्ड किया था. इस गाने को सलमान और अनुष्का शर्मा पर फिल्माया गया था. लेकिन फिल्म और एल्बम में सिंगर राहत फतेह अली खान का वर्जन यूज किया गया. कथित तौर पर ये फैसला सलमान की वजह से लिया गया था. ऐसे में अरिजीत ने पब्लिक में सलमान से माफी मांगते हुए उनसे विनती की थी.

अरिजीत ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'मैंने कभी आपको इंसल्ट नहीं किया… मैंने कई बार माफी मांगने की कोशिश की. प्लीज सुल्तान के लिए गाया मेरा गाना न हटाएं. मुझे मेरी लाइब्रेरी में उसी गाने के साथ रिटायर होने दें.' सिंगर ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी थी. लेकिन तब तक इंटरनेट पर हंगामा मच चुका था. नेटिजन्स सोचने लगे कि क्या सलमान ने सच में अरिजीत को फिल्म से निकाला और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम न मिले, इसके लिए एक्टिवली कोशिश की. शक ये था कि उस अवॉर्ड शो में दो साल पहले सिंगर ने जो कहा वो सलमान को बुरा लगा था. हालांकि सुपरस्टार की नाराजगी के बावजूद अरिजीत को काम मिलता रहा.

फिर हुई दोनों की दोस्ती?

सलमान और अरिजीत को अपनी लड़ाई को खत्म में सात साल लगे. आखिरकार 2023 में डायरेक्टर मनीष शर्मा की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'टाइगर 3' में कुछ गाने सिंगर ने गाए. दोनों ने सालों बाद साथ काम किया. अरिजीत ने रोमांटिक ट्रैक 'रुआन' और क्लोजिंग-क्रेडिट्स डांस नंबर 'लेके प्रभु का नाम' गाया था. प्रमोशन्स में सलमान ने इसे उनकी पहली कोलैबोरेशन के तौर पर प्रमोट भी किया था. यहां से साफ हुआ कि दोनों की दोबारा दोस्ती हो गई है.

साल 2025 में बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने अरिजीत सिंह संग अपनी अनबन पर बात भी की थी. उन्होंने कहा था, 'अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से हुई थी. उसके बाद उसने मेरे लिए गाने भी किए. टाइगर 3 में किया उसने, आगे गलवान.' अब सलमान खान के गाने 'मातृभूमि' को ही अरिजीत का अभी तक आखिरी प्लेबैक सॉन्ग माना जा रहा है.

