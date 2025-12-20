Film Wrap: 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने खरीदा बंगला? बेटे के जन्म के बाद शेप में आईं परिणीति

बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी चटपटी खबरें लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं. आज, शनिवार 20 दिसंबर के दिन काफी कुछ घटा है. 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना के नए घर में शिफ्ट होने की बात सामने आई. उनके को-स्टार आर माधवन ने बताया कि अक्षय अपने अलीबाग वाले नए घर में शांति से जीवन जी रहे हैं और फिल्म की सक्सेस का मजा लूट रहे हैं.

फिर परिणीति चोपड़ा का भी वीडियो वायरल रहा, जो उन्होंने अपने बेटे नीर के जन्म के 2 महीने बाद शेयर किया. एक्ट्रेस ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई, साथ ही साथ ये भी बताया कि वो अभी भी पोस्टपार्टम के दर्द से उबर रही हैं.

41 साल बड़े एक्टर संग दिए इंटीमेट सीन, कम्फर्टेबल थी एक्ट्रेस, बोली- वो मेरे ससुर...

एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने बताया कि 'मिर्जापुर' सीरीज में एक्टर कुलभूषण खरबंदा के साथ इंटीमेट सीन देते वक्त उन्हें बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ. उनके पास इंटीमेसी कोच थे, जिन्होंने उस पूरे सीन को अच्छे से डिजाइन किया था.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर देख इमोशनल हुईं ईशा, याद कर बोलीं- पापा...

फिल्म इक्कीस का नया ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल देखकर इमोशनल हो गईं. उन्हें अपने पापा की याद सताई और उनके लिए एक प्यार भरा नोट लिखा.

बेटी को एडल्ट टॉय दूंगी, बोलकर फंसी एक्ट्रेस, झेलनी पड़ी ट्रोलिंग, बोली- रातों की नींद...

एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने अपनी बेटी को 16वें जन्मदिन पर एडल्ट टॉय गिफ्ट देने की बात पर हुई ट्रोलिंग और बैकलैश के बारे में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस वजह से वो कई रातें सो नहीं पाईं और डिप्रेशन में चली गईं.

'शराब की लत ने बिगाड़ी जिंदगी, सालों बाद हुआ पछतावा', बोले पीयूष मिश्रा

गायक- अभिनेता- लेखक पीयूष मिश्रा ने 20 वर्षों तक शराब की लत से जूझने के अपने अनुभव साझा किए हैं. उन्होंने बताया कि 2005 में उन्होंने मदद ली और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल किया.

शिल्पा शिंदे ने शुभांगी पर कसा था तंज, भड़के टीवी के 'कृष्ण', बोले- डीसेंसी की कमी आपमें...

सौरभ राज जैन ने बिना नाम लिए शिल्पा शिंदे पर तंज कसा है. उन्होंने एक्ट्रेस को शुभांगी अत्रे के लिए गलत बातें बोलने पर फटकारा है और कुछ डीसेंसी रखने की सलाह दी है.

