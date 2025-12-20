बेटी को एडल्ट टॉय दूंगी, बोलकर फंसी एक्ट्रेस, झेलनी पड़ी ट्रोलिंग, बोली- रातों की नींद...

एक्ट्रेस गौतमी कपूर को अपनी बेटी के साथ इंटिमेसी पर खुलकर बात करने की वजह से काफी ट्रोलिंग झेड़नी पड़ी थी. उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी को 16वें बर्थडे पर एडल्ट टॉय गिफ्ट देना चाहती हैं. अब एक्ट्रेस ने ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है और खुलासा किया कि इस वजह से उनकी कई रातें ऐसी गुजरीं, जब उन्हें नींद नहीं आई.

ट्रोलिंग पर बोलीं गौतमी

न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में गौतमी ने उस इंटेंस बैकलैश को याद किया, जब उन्होंने अपनी बेटी को 16 साल की होने पर एडल्ट टॉय देने की इच्छा जताई थी. गौतमी ने कहा- ये बात बिल्कुल अचानक हो गया. जब मैंने वो पॉडकास्ट किया था, वो तो चार-पांच महीने पहले की बात है. लेकिन कुछ महीनों बाद ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, पता नहीं क्यों.

आगे वो कहती हैं कि मैंने कोई जनरल कमेंट नहीं किया था और ना ही कहा कि हर मां को ऐसा करना चाहिए. वो उस दिन की बातचीत थी. मैंने अपनी बेटी के बारे में अपनी पर्सनल बात कही थी, जो मेरी उससे रिलेशनशिप है, तो उसे मैं जस्टिफाई क्यों करूंगी? राम और मैं दोनों ही अपने बच्चों से बहुत ओपन रिलेशनशिप रखते हैं, कुछ को ये पसंद आएगा, कुछ को बुरा लगेगा. वो उनका ओपिनियन है और मैं किसी को जज नहीं करती.

उड़ी रातों की नींद

गौतमी ने बताया कि उन्हें इतना ट्रोल किया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई थी. वो बताती हैं- सच कहूं तो मैं डिप्रेशन वाले मोड में चली गई थी, क्योंकि जब मैं अपना इंस्टाग्राम फीड देखती थी, तो यकीन नहीं होता कि लोग किसी औरत को... किसी इंसान को ऐसे कमेंट्स लिखते हैं. मुझे नींद नहीं आती थी. मैंने लगभग एक महीने के लिए इंस्टाग्राम से गायब हो गई थी.

एक्ट्रेस कहती हैं कि उस मुश्किल वक्त में उन्हें उनकी बेटी ने सपोर्ट किया. उन्होंने माना कि वो कन्फ्यूज थीं कि जवाब दें या कुछ बोलें. लेकिन उनकी बेटी ने कहा, चिल करो मॉम, लोग एक दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, इसे छोड़ दो.

