धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर देख इमोशनल हुईं ईशा, याद कर बोलीं- पापा...

फिल्म इक्कीस अगल साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बीते दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया. जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. बॉलीवुड स्टार सनी देओल और ईशा देओल ने अब अपने पापा धर्मेंद्र को याद कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ट्रेलर रिलीज किया है. अपने दिवंगत पिता की झलक देख वे भावुक हो गए हैं.

सनी देओल ने इक्कीस का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, 'लव यू पापा. इसके साथ उन्होंने हार्ट की इमोजी भी बनाई. उन्होंने आगे कैप्शन में लिखा, 'सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखिए. एक हीरो, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में अमर हो गया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल'. यह फिल्म 01 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

ईशा देओल ने भी किया पोस्ट

बीते दिन दिवगंत एक्टर धर्मेंद्र की बेटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. जिसमें साफ देखा जा रहा था कि वो अपने पिता को खोने का गम सहन नहीं कर पा रही है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैंने कुछ वर्क कमिटमेंट्स को काफी समय से होल्ड पर रखा हुआ था. लेकिन सोच रही हूं कि कुछ पोस्ट कर दूं. आने वाले दिनों में मैं और शूट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बतौर इंसान मुझे समझने की कोशिश करें. खासकर उस बेटी को जिसने अपना पिता को खो दिया. '

अगस्त्य के पिता के रोल में धर्मेंद्र

फिल्म इक्कीस में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. बड़े पर्दे पर उनकी ये डेब्यू फिल्म है. एक्टर इसमें सेना के सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में हैं. फैंस धर्मेंद्र को आखिरी बार सिनेमाघरों में देखने के लिए काफी बेताब है.

ईशा देओल ने बीते दिन शुक्रवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस स्टेंटमेंट को शेयर किया था. वहीं आज शनिवार को पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस का ट्रेलर अपने अकाउंट से पोस्ट किया. उसमें एक्ट्रेस ने लिखा, 'पापा फाइनल ट्रेलर आ गया है. इस नए साल, खुद को हिम्मत का तोहफा दें. सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखें, एक हीरो जो सिर्फ 21 साल का था और अमर हो गया - सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल.'

