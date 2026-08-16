'नींद में ही थम गईं सांसें', 35 साल की एक्ट्रेस का निधन, परिवार ने गुपचुप किया अंतिम संस्कार

बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. एक्ट्रेस और मॉडल अनन्या राज अब हमारे बीच नहीं रहीं. 15 जुलाई के दिन यानी आज से करीब एक महीने पहले उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी. 35 साल की एक्ट्रेस लंबे समय से डिप्रेशन में थीं. उनके निधन की जानकारी अब परिवार की ओर से सामने आई है. अनन्या के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से फैमिली ने नोट शेयर करके पुष्टि की है.
नहीं रहीं अनन्या राज
अनन्या राज की फैमिली ने लिखा- बेहद दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि 15 जुलाई की सुबह-सुबह अनन्या का निधन हो गया. उन्होंने नींद में ही शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली. पिछले एक साल से वो शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रही थीं. इन मुश्किलों से निकलने के लिए उन्होंने एक योद्धा की तरह हिम्मत से लड़ाई लड़ी.
'वो बहुत मजबूत हौसले वाली लड़की थी और उन्होंने अपनी जिंदगी को रानी की तरह जिया. बच्चा, तुम्हारी कमी हमें हमेशा महसूस होगी. हम आप सभी से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील करते हैं. इस मुश्किल समय में हम उनकी निजता और शांति बनाए रखना चाहते हैं.'
अनन्या राज के परिवार ने उनके निधन की जानकारी एक महीने तक गुप्त रखी थी. इस बीच उनका अंतिम संस्कार भी गुपचुप तरीके से हुआ, इंडस्ट्री में किसी को भी कानों कान खबर नहीं मिली. एक्ट्रेस की मौत का कारण भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है. हालांकि अब उनके निधन की जानकारी से सोशल मीडिया पर मातम पसरता हुआ नजर आ रहा है. 35 साल की अनन्या का अचानक चले जाना, फैंस को भी दुख पहुंचा गया है. उनके जाने से लोग हैरान-परेशान हैं. परिवार ने उनकी याद में शांति हवन भी करवाया, जिसकी झलक इस पोस्ट में भी दिखाई गई.
किन फिल्मों में नजर आईं अनन्या राज?
अनन्या राज बॉलीवुड में पिछले कई सालों से काम कर रही थीं. उन्होंने कई सारे छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स में काम किए. इसमें से एक विक्रम भट्ट की फिल्म घोस्ट भी थी, जिसमें उनका काफी अहम रोल रहा. लेकिन इन प्रोजेक्ट्स ने उन्हें वो पहचान नहीं दिलाई, जिसकी उन्हें चाहत थी.