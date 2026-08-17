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'धुरंधर से डरी टॉक्सिक' वाले दावों पर यश का जवाब, महीनों बाद बताया क्यों टाली थी फिल्म

टॉक्सिक मार्च के महीने में धुरंधर 2 से भिड़ने वाली थी. मगर इसे फिर टाला गया, जिसपर कई सारी बातें कहीं और लिखी गईं. अब यश ने बताया है कि उन्होंने अचानक क्यों अपनी फिल्म को क्लैश नहीं होने दिया.

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क्यों टली थी यश की टॉक्सिक? (Photo: IMDb)
क्यों टली थी यश की टॉक्सिक? (Photo: IMDb)

धुरंधर द रिवेंज फिल्म की सक्सेस ने इस साल बॉलीवुड को एक नई उम्मीद दी थी. इसके सामने लगभग सभी फिल्मों ने अपनी रिलीज टाल दी थी. केजीएफ वाले यश भी अपनी टॉक्सिक की रिलीज को पोस्टपोन कर बैठे थे, क्योंकि लोगों के ऊपर धुरंधर का भूत सवार था. इस महाक्लैश के टलने से सोशल मीडिया पर काफी बातें होने लगी थीं. 

लोगों ने टॉक्सिक के पोस्टपोन होने पर कहा था कि यश, रणवीर सिंह की धुरंधर से डर गए हैं. हाल ही में साउथ सुपरस्टार ने 'आप की अदालत' शो में आकर इन अटलकों पर खुलकर बात की है. महीनों बाद यश ने बताया कि उन्होंने क्यों धुरंधर 2 संग अपनी फिल्म का क्लैश टाल दिया था. 

क्यों टली थी टॉक्सिक?

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यश ने कहा कि टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का फैसला किसी डर या घमंड की वजह से नहीं लिया गया था. उनके मुताबिक ये फैसला आत्मसम्मान यानी सेल्फ-रिस्पेक्ट से जुड़ा था. उन्हें इस बात का डर नहीं था कि बॉक्स ऑफिस पर 100 या 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा. बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो ऑडियंस से जिस तरह की फिल्म का वादा करते हैं, उसे सही तरीके से पूरा करें.

कन्नड़ सुपरस्टार ने आगे ये भी साफ किया कि अगर सिर्फ अपनी इमेज बचाने या किसी को कुछ साबित करने के लिए टॉक्सिक को उसी तारीख पर रिलीज किया जाता, तो वो असल में ईगो होता. उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा थी कि कहीं वो ऑडियंस से किया हुआ अपना वादा पूरा करने में नाकाम ना हो जाएं. अगर उन्हें लगता है कि फिल्म अभी उस लेवल की नहीं बन पाई है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, तो वो रिलीज को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे. 

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यश ने ये भी दावा किया कि उन्होंने कभी जानबूझकर किसी दूसरी फिल्म से क्लैश करने के लिए अपनी फिल्म की तारीख नहीं रखी. बल्कि पहले उनकी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होती है और अगर उसके बाद कोई दूसरी फिल्म उसी तारीख पर आती है, तभी क्लैश होता है.

रामायण में बनेंगे रावण

वैसे यश के लिए ये साल काफी खास होने वाला है क्योंकि वो दो फिल्में- टॉक्सिक और रामायण में नजर आएंगे. दोनों ही फिल्में ग्लोबली बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली है. टॉक्सिक ने जहां लायंसगेट प्ले के साथ कोलैब किया, वहीं रामायण ने सोनी पिक्चर्स संग वर्ल्डवाइड रिलीज करने के लिए कोलैब किया है. यश दोनों ही फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं. टॉक्सिक फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है.

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