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Vidyut Jammwal Trolling: 'टाइगर को बचाने कोई नहीं भागा', बोलकर फंसे थे विद्युत जामवाल, विवाद पर तोड़ी चुप्पी, Video

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद विद्युत ने कहा था कि लोगों को एक्टर की जान बचाने में मदद करनी चाहिए थी. इसके लिए उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब विद्युत ने दिखाया कि कैसे एक इंसान की जान बचाई जा सकती है.

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विद्युत ने दिया ट्रोल्स को जवाब (Photo: ITGD)
विद्युत ने दिया ट्रोल्स को जवाब (Photo: ITGD)

विद्युत जामवाल बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्शन हीरो में से एक हैं. लेकिन आजकल उन्हें अपनी बातों के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर जो कहा, उससे वो घिर गए. विद्युत का कहना था कि जब टाइगर पर हमला हुआ, तब वहां इतने लोग मौजूद थे. लेकिन किसी ने भी उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं की. 

विद्युत का मानना था कि किसी को हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों को पकड़ना चाहिए था. मगर लोगों को उनकी बातों में समझदारी नहीं नजर आई. उन्होंने एक्टर को ट्रोल किया. हर तरफ से उन्हें अपने बयान के लिए ताने सुनने पड़े. हालांकि फिर विद्युत जामवाल ने अपने ट्रोल्स को चुप करने के लिए एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे किसी की जान बचाई जा सकती है.

विद्युत ने दिखाया कैसे बचाएं जान

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विद्युत ने साल 2013 में आई सैफ अली खान की फिल्म बुलेट राजा का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया. इसमें वो किसी एक्टर के साथ एक्शन सीन शूट करते नजर आए. डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने उनकी बहादुरी की भी तारीफ की. वीडियो में देखा गया कि कैसे विद्युत एक फ्लाइंग किक की कोशिश कर रहे थे, जो सही से टाइम जरूर हुआ. लेकिन उसके कारण वो एक्टर जो छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा था, वो नीचे गिरा. विद्युत उठते ही उसकी तरफ भागे और उनकी जान बचाई. सेट पर सभी ने उनकी दिलेरी के लिए तालियां बजाईं. 

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अपने वीडियो पर विद्युत ने लिखा- मैं एक ऐसा वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, जिसके बारे में सच कहूं तो पूरे देश में खबर बननी चाहिए थी. लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई पब्लिसिस्ट नहीं था और आज भी नहीं है. सिर्फ इसलिए कि मेरे पास अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई पब्लिसिस्ट नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घटना हुई ही नहीं या मैंने उसके लिए काम नहीं किया. सही क्या है, ये जानते हुए भी अगर आप उसे नहीं करते, तो ये आपके अंदर हिम्मत की कमी को दिखाता है. 

आखिर क्या बोले थे विद्युत?

जब टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई थी, तब विद्युत ने उनकी बहादुरी को सलाम किया था. लेकिन फिर उन्होंने उन फैंस पर तंज कसा, जो स्टार्स के आसपास घूमते जरूर हैं, मगर जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने आगे नहीं आए. वो उन्हें उनका सबसे बड़ा फैन कहते हैं, लेकिन जब गोली मारी गई तब कोई हमलावर के पीछे नहीं भागा. किसी ने उसे नहीं पकड़ा. 

बता दें कि 18 अक्टूबर की शाम जुहू में टाइगर श्रॉफ पर तीन लोगों ने फायरिंग की थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. एक्टर फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर कई राउंड्स फायर किए गए. इसमें उन्हें छोटी-मोटी चोट आई. लेकिन उनके ड्राइवर और पास ही में खड़े ऑटोरिक्शा ड्राइवर बुरी तरह घायल हुए. फिलहाल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा हुआ है और मामले में जांच अभी भी जारी है.

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