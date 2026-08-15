scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैंने तो KISS भी नहीं किया', फिल्मों में अश्लीलता पर यश का रिएक्शन, 'टॉक्सिक' के इंटीमेट सीन्स पर मचा है बवाल

यश ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अश्लीलता, इंटीमेट सीन और Gen Z के बारे में बात की. 'टॉक्सिक' फिल्म के बारे में बात करते हुए यश ने कहा कि इंटीमेट सीन पर क्या कहा, जानिए.

Advertisement
X
अश्लील कंटेंट पर बोले यश (Photo: YT/ KVN Production)
अश्लील कंटेंट पर बोले यश (Photo: YT/ KVN Production)

यश अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 26 अगस्त, 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी. फिल्म के टीजर, ट्रेलर और गानों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है, खासकर उनमें दिखाए गए इंटीमेट सीन्स की वजह से. यश अभी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच उन्होंने फिल्म से जुड़े कंटेंट को लेकर रिएक्शन दिया है.

आप की अदालत शो के दौरान, एक लड़की ने यश से फिल्मों में हिंसा और सेक्स सीन्स के बारे में पूछा और यह भी कहा कि जब युवा ऐसी चीजें करते हैं, तो 'जेन जी' (Gen Z) को दोषी ठहराया जाता है. इस पर एक्टर ने खुलकर जवाब दिया. 

यश ने क्या कहा?
यंग लड़की को जवाब देते हुए एक्टर यश ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी हमेशा बेहतर होती है, और उनसे पहले वाली पीढ़ी को हमेशा लगता है कि नई पीढ़ी बिगड़ गई है. यह एक कभी न खत्म होने वाली समस्या है. लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, दुनिया युवाओं की है.'

सम्बंधित ख़बरें

Yash
यश ने टॉक्सिक के म्यूजिक लॉन्च पर स्ट्रगल के दिनों को किया याद
Yash addresses fan suicide because of him
जब एक फैन की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए यश, हुआ अफसोस?
रामायण में किस रोल में होंगे चेतन हंसराज. (Photo: ITG)
रामायण में क्या बने हैं चेतन हंसराज, एक साथ निभाएंगे 7 किरदार!
Yash
टॉक्सिक की शूटिंग के दौरान कियारा की डेडिकेशन ने यश को चौंकाया
yash
बोल्ड-इंटीमेट सीन करने से हिचके यश, करोड़ों कमाने के बाद छोड़ी शर्म! बोले- बदल गया हूं

अश्लीलता के बारे में बात करते हुए यश ने कहा, 'अश्लीलता गलत है. मैंने तो Kiss भी नहीं किया, आपने देखा है. एक सीमा होती है; हम भी यह जानते हैं. हमें इसे कलात्मक तरीके से शूट करना होता है, और बाद में जो विजुअल असर दिखता है, वह सिनेमा का असर होता है. यह क्रिएटर की आवाज है, और यह फिल्म इस इरादे से बनाई गई है कि उसमें भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं.' उन्होंने आगे कहा कि 'टॉक्सिक' 'जेन ज़ी' के लिए बनाई गई है.

Advertisement


गौरतलब है कि यश की फिल्म टॉक्सिक के अभी तक जितने भी टीजर-गाने आए, उसमें सबसे ज्यादा इंटीमेट सीन्स नजर आए है. कभी यश किसी लड़की के साथ गाड़ी में दिखे, तो कभी कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया संग रोमांटिक अंदाज में नजर आए. इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल भी मचा है.

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट
'टॉक्सिक' पहले इस साल मार्च में रिलीज होने वाली थी और बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर द रिवेंज' से टकराने वाली थी. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म को जून 2026 तक टाल दिया. बाद में, फिल्म की रिलीज़ डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई और अब यह 26 अगस्त को रिलीज होगी.

गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी हैं. हालांकि यह मूल रूप से एक कन्नड़ फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी सहित कई भाषाओं में डब करके रिलीज़ किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    VIDEO: अटारी बॉर्डर पर जश्न-ए-आजादी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में BSF ने भरी हुंकार |
    26KM का माइलेज और 6 एयरबैग की सेफ्टी, 31 दिनों में 13,896 ने खरीदी ये MARUTI |
    CM के हत्यारे समेत ये 5 कैदी... जिन्हें छुड़ाने के लिए चंडीगढ़ में बवाल, अब 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान |
    सहारनपुर में अनोखा देशभक्ति का जज्बा... 1 किमी लंबे तिरंगे को कंधों पर उठाकर निकले युवा, फूलों से सजा शहर |
    PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'दिमागी नक्सल' किसे और क्यों कहा? साहिल के साथ देखें दंगल |
    आपदा के बीच अटूट जज्बा! असम के बाढ़ पीड़ितों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस |
    युवा वकीलों को चीफ जस्टिस का मैसेज- न्याय के संस्थान की हिफाजत अब आपका काम |
    बाघ के हमले से शख्स की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पर लाठी-डंडों से किया हमला |
    Weekly Rashifal (17-23 Aug 2026): तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है नया हफ्ता |
    'अपनी हद में रहिए', सुनीता आहूजा को गोविंदा का दो-टुक जवाब, बोले- आपसे उम्मीद नहीं
    Advertisement