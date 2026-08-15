'मैंने तो KISS भी नहीं किया', फिल्मों में अश्लीलता पर यश का रिएक्शन, 'टॉक्सिक' के इंटीमेट सीन्स पर मचा है बवाल

यश अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 26 अगस्त, 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी. फिल्म के टीजर, ट्रेलर और गानों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है, खासकर उनमें दिखाए गए इंटीमेट सीन्स की वजह से. यश अभी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच उन्होंने फिल्म से जुड़े कंटेंट को लेकर रिएक्शन दिया है.
आप की अदालत शो के दौरान, एक लड़की ने यश से फिल्मों में हिंसा और सेक्स सीन्स के बारे में पूछा और यह भी कहा कि जब युवा ऐसी चीजें करते हैं, तो 'जेन जी' (Gen Z) को दोषी ठहराया जाता है. इस पर एक्टर ने खुलकर जवाब दिया.
यश ने क्या कहा?
यंग लड़की को जवाब देते हुए एक्टर यश ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी हमेशा बेहतर होती है, और उनसे पहले वाली पीढ़ी को हमेशा लगता है कि नई पीढ़ी बिगड़ गई है. यह एक कभी न खत्म होने वाली समस्या है. लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, दुनिया युवाओं की है.'
अश्लीलता के बारे में बात करते हुए यश ने कहा, 'अश्लीलता गलत है. मैंने तो Kiss भी नहीं किया, आपने देखा है. एक सीमा होती है; हम भी यह जानते हैं. हमें इसे कलात्मक तरीके से शूट करना होता है, और बाद में जो विजुअल असर दिखता है, वह सिनेमा का असर होता है. यह क्रिएटर की आवाज है, और यह फिल्म इस इरादे से बनाई गई है कि उसमें भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं.' उन्होंने आगे कहा कि 'टॉक्सिक' 'जेन ज़ी' के लिए बनाई गई है.
गौरतलब है कि यश की फिल्म टॉक्सिक के अभी तक जितने भी टीजर-गाने आए, उसमें सबसे ज्यादा इंटीमेट सीन्स नजर आए है. कभी यश किसी लड़की के साथ गाड़ी में दिखे, तो कभी कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया संग रोमांटिक अंदाज में नजर आए. इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल भी मचा है.
'टॉक्सिक' की रिलीज डेट
'टॉक्सिक' पहले इस साल मार्च में रिलीज होने वाली थी और बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर द रिवेंज' से टकराने वाली थी. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म को जून 2026 तक टाल दिया. बाद में, फिल्म की रिलीज़ डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई और अब यह 26 अगस्त को रिलीज होगी.
गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी हैं. हालांकि यह मूल रूप से एक कन्नड़ फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी सहित कई भाषाओं में डब करके रिलीज़ किया जाएगा.