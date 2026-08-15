Weekly Rashifal (17-23 Aug 2026): तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है नया सप्ताह

अगस्त माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक रहेगा. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्रा ने ग्रहों की चाल के आधार पर इस सप्ताह का हाल बताया है. इस सप्ताह मिथुन राशि में मंगल, कर्क राशि में सूर्य-बुध-बृहस्पति, सिंह राशि में केतु, कन्या राशि में शुक्र-चंद्रमा, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि विराजमान रहेंगे. आइए जानते हैं कि यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

और पढ़ें

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल मिथुन राशि में हैं. इस सप्ताह आप पूरे पराक्रम के साथ काम करेंगे और किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. छात्रों को पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की जरूरत है. मंगलवार और बुधवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुभ रहेगा. खर्चों को नियंत्रित करें और विवादों से बचें.

शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र कन्या राशि में विराजमान हैं. आपकी योजनाएं सफल होंगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अवसर मिलेंगे. संतान से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में सफलता मिल सकती है. प्रोफेशन में अपनी स्किल अपडेट करने का प्रयास करें. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने से बचें. बुधवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

Advertisement

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें और जल से शिव परिवार का अभिषेक करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध कर्क राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ हैं. इस सप्ताह आपका सम्मान बढ़ेगा और प्रोफेशन में स्थिति बेहतर होगी. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग हैं. धन की स्थिति में सुधार होगा. परिवार को थोड़ा अधिक समय दें. सोमवार और बुधवार महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अच्छे रहेंगे. जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें.

शुभ रंग: हरा

उपाय: प्रतिदिन शिव परिवार का गंगाजल मिले जल से अभिषेक करें.

कर्क राशि

कर्क राशि में सूर्य, बुध और बृहस्पति की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. धन लाभ के अवसर मिलेंगे और मेहनत का फल प्राप्त होगा. व्यापारियों को लाभ बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए नई स्किल सीखना फायदेमंद रहेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. सोमवार और बुधवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. खर्चों को नियंत्रण में रखें और नकारात्मक विचारों से बचें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का जल और गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. राशि स्वामी सूर्य के सिंह राशि में आने और केतु के साथ युति करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरी या व्यापार में मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा. सोमवार और मंगलवार महत्वपूर्ण फैसलों के लिए शुभ रहेंगे. अहंकार और विवाद से बचें.

Advertisement

शुभ रंग: पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान शिव को जल व बेलपत्र चढ़ाएं.

कन्या राशि

कन्या राशि में सप्ताह की शुरुआत में शुक्र और चंद्रमा रहेंगे, जबकि बुध सूर्य और बृहस्पति के साथ हैं. धन की स्थिति बेहतर होगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. मानसिक तनाव कम होगा. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर प्रोफेशन में अधिक लाभ मिलेगा. बुधवार और शुक्रवार महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अच्छे हैं. खर्चों को नियंत्रित करें और नकारात्मक विचारों से बचें.

शुभ रंग: हरा

उपाय: शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और 108 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को इस सप्ताह अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए काम पूरे होंगे और ईमानदारी व मेहनत से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रोफेशन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. बुधवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला लेना लाभदायक रहेगा. विवादों से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर संक्रमण से सावधान रहें.

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के योग हैं और मानसिक तनाव दूर होगा. धैर्य के साथ काम करने का समय है. मंगलवार और बुधवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नकारात्मक विचारों को मन में जगह न दें.

Advertisement

शुभ रंग: हल्का लाल

उपाय: प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सप्ताह धन लाभ के अवसर लेकर आएगा. राशि स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में सूर्य और बुध के साथ हैं. यात्रा से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने का समय है. व्यापार में नया निवेश करने की योजना है तो विचार कर सकते हैं. बुधवार और गुरुवार महत्वपूर्ण निर्णय के लिए शुभ रहेंगे. स्वास्थ्य और खानपान का ध्यान रखें तथा विवादों से बचें.

शुभ रंग: पीला

उपाय: प्रतिदिन 108 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में हैं. धन की स्थिति बेहतर होगी और प्रोफेशन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आलस्य छोड़कर मेहनत करने का समय है. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग हैं. गुरुवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. रिश्तों को संभालकर रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में हैं. नया निवेश या कार्य शुरू करने की योजना है तो परिवार की सलाह लेकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. यात्रा करने वालों के लिए समय लाभकारी है. मान-सम्मान बढ़ सकता है और रुके हुए काम पूरे होंगे. शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. खर्चों को नियंत्रित करें, विवादों से बचें और परिवार को समय दें.

Advertisement

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि के स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं. धन की स्थिति बेहतर होगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. मानसिक तनाव दूर होगा. प्रोफेशन से जुड़ी नई ट्रेनिंग शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. सोमवार और गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. किसी काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें और नकारात्मक विचारों से बचें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें और जल व गाय के कच्चे दूध से शिव परिवार का अभिषेक करें.

---- समाप्त ----