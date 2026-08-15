सहारनपुर में अनोखा देशभक्ति का जज्बा... 1 किमी लंबे तिरंगे को कंधों पर उठाकर निकले युवा, फूलों से सजा शहर

UP News: सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला. हाईटेक गांव थरौली के प्रधान पति संदीप चौधरी के नेतृत्व में करीब 3280 फीट यानी लगभग एक किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यह यात्रा हसनपुर चुंगी से शुरू होकर घंटाघर, थाना कुतुबशेर क्षेत्र और शुगर मिल होते हुए माणकमऊ बड़ी नहर पर पहुंचकर समाप्त हुई. करीब 10 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में लगभग 200 से 250 युवाओं ने तिरंगे को अपने कंधों पर थामकर हिस्सा लिया.

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यात्रा के दौरान जहां-जहां से तिरंगा गुजरा, वहां लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया और युवाओं का उत्साह बढ़ाया. पुलिसकर्मियों ने भी यात्रा में सहयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था संभाली और तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले.

संदीप चौधरी ने बताया कि यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब 1 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई है. इस विशाल तिरंगे को विशेष रूप से गुजरात से तैयार करवाया गया है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर यह आयोजन किया जा रहा है.

संदीप चौधरी के मुताबिक, ग्राम प्रधान रीटा चौधरी की प्रेरणा से शहीदों को अलग अंदाज में याद करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई थी. तीन साल से लगातार निकाली जा रही इस यात्रा में गांव के युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. देखें VIDEO:-

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यात्रा के दौरान लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला और जगह-जगह मिठाई खिलाकर तथा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया. आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है.

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