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Golmaal 5: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन-अक्षय खन्ना में होगी टक्कर, गोलमाल की रिलीज डेट आई सामने

बॉलीवुड की हिट कॉमेडी मूवी फ्रैंचायजी गोलमाल का पांचवा पार्ट अब थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसके एक नए मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट सामने आ चुकी है, जिससे फैंस बड़े एक्साइटेड होने वाले हैं.

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इस दिन आएगी गोलमाल 5 (Photo: ITGD)
इस दिन आएगी गोलमाल 5 (Photo: ITGD)

Golmaal 5 Release Date: रोहित शेट्टी आज बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्ममेकर में से एक माने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं. एक्शन हो या कॉमेडी, रोहित की हर फिल्म फैमिली ऑडियंस के दिल में उतरी है. साल 2006 में उन्हें गोलमाल फन अनलिमिटेड से सक्सेस हासिल हुई थी. इसके बाद ये फिल्म फ्रैंचायजी में बदली, जो हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फ्रैंचायजी में से एक है. अब इस गोलमाल का पांचवा पार्ट भी आ रहा है. 

कब आ रही गोलमाल 5?

रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 अपने पिछले सभी पार्ट्स से बड़ी होने वाली है. कास्ट में कई बड़े नाम तो जुड़े ही हैं, साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट भी तेज है. गोलमाल की दुनिया में अक्षय कुमार की एंट्री हुई, जो फिल्म में बतौर विलेन नजर आएंगे. वहीं फिल्म फ्रैंचायजी के पुराने साथी रहे शरमन जोशी भी इस बार कास्ट में शामिल हुए हैं. 

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गोलमाल 5 को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं कि इसे दिसंबर के बिजी महीने में रिलीज किया जाएगा. मगर अब मेकर्स ने खुद इन अटकलों पर पूर्ण विराम सा लगा दिया है. फिल्म की रिलीज डेट के साथ-साथ इसका मोशन पोस्टर सामने आया है. अजय देवगन की ये फिल्म 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा- पुरानी आदत है...गोलमाल करने की.

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8 जनवरी को होगी भिड़ंत

वैसे 8 जनवरी का दिन भी काफी व्यस्त नजर आ रहा है. इसी दिन अक्षय खन्ना स्टारर पैन इंडिया फिल्म महाकाली रिलीज होने वाली है. वहीं गोविंदा के बेटे यश आहूजा की डेब्यू फिल्म हीरो की हॉररोइन भी 8 जनवरी को ही आ रही है. यानी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया भिड़ंत होने वाली है. देखना दिलचस्प रहेगा कि ऑडियंस किसे चुनने वाली है. 

बात करें गोलमाल 5 की कास्ट की, तो इसमें अरशद वारसी, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, प्रियामणि, जोया अफ्रोज, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी, और व्रजेश हीरजी जैसे कलाकार नजर आएंगे. 

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