बाकी सब ठीक है... ये इंच टेप थोड़ा सा मुड़ा हुआ क्यों होता है?

घर में कभी न कभी आपने इंच टेप यानी मापने वाला टेप जरूर देखा होगा. कपड़े की सिलाई हो, फर्नीचर का साइज लेना हो या किसी चीज की लंबाई नापनी हो, यह छोटा सा टेप बहुत काम आता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि स्टील वाला इंच टेप पूरी तरह सीधा नहीं होता? यह थोड़ा सा ऊपर-नीचे से मुड़ा हुआ यानी घुमावदार नजर आता है. पहली नजर में लग सकता है कि टेप ऐसा ही बना है या शायद उसे मोड़कर रखा गया है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. इंच टेप का यह हल्का सा घुमाव जानबूझकर दिया जाता है. इसके पीछे एक खास वजह है, जो इसे इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान बनाती है.

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सीधा होता तो बार-बार मुड़ जाता

मान लीजिए इंच टेप बिल्कुल सपाट और सीधा होता. जब आप उसे किसी लंबी चीज पर रखकर नापने की कोशिश करते, तो टेप आसानी से नीचे की तरफ झुक जाता या मुड़ने लगता. खासकर जब टेप को हवा में थोड़ा आगे तक फैलाना हो, तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता. टेप में दिया गया हल्का घुमाव उसे ज्यादा मजबूती और कठोरता देता है. इसी वजह से जब आप टेप को खींचते हैं, तो वह कुछ दूरी तक बिना किसी सहारे के सीधा रह सकता है. यानी टेप का मुड़ा हुआ आकार उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी खासियत है.

आखिर कैसे बढ़ जाती है मजबूती?

इसे आप कागज के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं. एक कागज की शीट को बिल्कुल सीधा पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह जल्दी नीचे झुक जाएगी. लेकिन उसी कागज को थोड़ा मोड़कर पकड़ें, तो वह पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत महसूस होगा. इसी तरह इंच टेप में भी हल्का घुमाव उसे ऊपर-नीचे की दिशा में ज्यादा मजबूत बनाता है. जब टेप को रोल से बाहर निकाला जाता है, तो उसका घुमाव उसे एक तरह का सपोर्ट देता है. इसका फायदा यह होता है कि टेप को हर बार किसी चीज के ऊपर पूरी तरह चिपकाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वह थोड़ी दूरी तक खुद अपनी जगह पर रह सकता है.

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टेप को पकड़ना भी होता है आसान

इस डिजाइन का एक और फायदा है. घुमावदार टेप को पकड़ना और इस्तेमाल करना आसान होता है. अगर टेप बिल्कुल सपाट होता, तो उसे मोड़ने और संभालने में ज्यादा परेशानी हो सकती थी. आपने देखा होगा कि टेप को खींचने पर वह कुछ दूरी तक सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे वापस छोड़ते हैं, वह अपने आप गोल होकर बॉक्स के अंदर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेप को इसी तरह के आकार में डिजाइन किया जाता है.

टेप अपने आप बॉक्स में कैसे चला जाता है?

इंच टेप के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है. जब आप टेप को बाहर खींचते हैं, तो यह स्प्रिंग तनाव में आ जाती है. जैसे ही आप लॉक छोड़ते हैं, स्प्रिंग टेप को वापस खींच लेती है और टेप गोल होकर अपने केस के अंदर जमा हो जाता है. टेप का घुमावदार आकार इस पूरी प्रक्रिया में भी मदद करता है. वह आसानी से मुड़कर अपने अंदर बने छोटे से रोल पर वापस लिपट जाता है.

इसका एक और बड़ा फायदा है

इंच टेप को अक्सर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां हाथों से टेप को लगातार पकड़कर रखना आसान नहीं होता. उदाहरण के लिए किसी दीवार, फर्नीचर या दरवाजे की लंबाई नापते समय टेप को कुछ दूरी तक खुद सीधा रहना काफी सुविधाजनक होता है. यही वजह है कि निर्माण कार्य, बढ़ईगीरी, इंटीरियर डिजाइनिंग और रोजमर्रा के कामों में स्टील वाला इंच टेप काफी उपयोगी माना जाता है.

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छोटी सी डिजाइन, बड़ा काम

तो अगली बार जब आपको इंच टेप थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे, तो यह मत समझिएगा कि वह खराब या टेढ़ा हो गया है. उसका यही घुमाव उसे मजबूत, आसानी से इस्तेमाल होने वाला और कुछ दूरी तक खुद सीधा रहने लायक बनाता है. यानी इंच टेप का यह छोटा सा डिजाइन कोई गलती नहीं, बल्कि सोच-समझकर किया गया इंजीनियरिंग का काम है. छोटी सी चीज में दिया गया यह घुमाव ही उसे रोजमर्रा के कामों के लिए इतना उपयोगी बनाता है.

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