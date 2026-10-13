scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘कपड़े गायब, बॉडी का शेप बदल देते हैं’, AI की छेड़छाड़ का शिकार बनीं दृश्यम 3 एक्ट्रेस, छलका दर्द

जाह्नवी कपूर पिछले दिनों AI डीपफेक वीडियो का शिकार बनी थीं, जिसपर उनका गुस्सा भी फूटा. अब दृश्यम 3 एक्ट्रेस श्रिया सरन ने इस पूरे विवाद पर अपनी बात सामने रखी है.

Advertisement
X
AI वीडियो पर श्रिया सरन का बयान (Photo: Instagram/@shriya_saran1109)
AI वीडियो पर श्रिया सरन का बयान (Photo: Instagram/@shriya_saran1109)

आजकल AI के जरिए कई सारी एक्ट्रेसेज की फेक वीडियो बनाकर फैलाई जा रही हैं. कुछ समय पहले जाह्नवी कपूर और जूनियर एनटीआर के गाने चुट्टामल्ले की एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें AI डीपफेक का इस्तेमाल करके जाह्नवी को बदनाम किया गया. इस बात से दोनों सितारे काफी खफा हुए थे. हालांकि जाह्नवी इकलौती स्टार नहीं, जिन्हें इस बात का शिकार बनना पड़ा. 

AI वीडियो पर बोलीं श्रिया सरन

श्रिया सरन, जो हाल ही में अजय देवगन के साथ फिल्म दृश्यम 3 द कन्क्लूजन में नजर आई हैं, उन्होंने भी बताया है कि वो AI के गलत इस्तेमाल का शिकार हो चुकी हैं. उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें ऑनलाइन शेयर किया जा चुका है. न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इस मुद्दे पर बात की.

सम्बंधित ख़बरें

Shriya Saran kiss Andrei Koscheev
350 करोड़ पार 'दृश्यम 3', पति आंद्रे संग रोमांटिक हुईं श्रेया सरन, सरेआम किया लिप KISS
Drishyam 3 Star Cast fees
'दृश्यम 3' के स्टारकास्ट की चांदी, अजय देवगन को मिले करोड़ों, जानें तब्बू और श्रिया सरन की फीस
Shriya Saran On South Indian Actress Tag
श्रिया सरन को मिला 'साउथ एक्ट्रेस' होने का टैग! एक्ट्रेस बोलीं- परेशानी नहीं...
Greeting and instructions by Trilok and others
श्रिया सरन का सिक्वीन ड्रेस में दिखा शानदार पार्टी लुक
shriya saran
43 की उम्र-एक बच्चे की मां, बिकिनी में छाई एक्ट्रेस, पूल में दिए किलर पोज

श्रिया ने कहा- ये काफी अजीब है. कई बार तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि तस्वीर में मैं हूं या नहीं. AI की मदद से शरीर के आकार को बदल दिया जाता है. कभी आपके कपड़े गायब कर दिए जाते हैं, तो कभी शरीर के किसी हिस्से को बड़ा दिखा दिया जाता है. आपको इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेने के बजाय थोड़ा नजरअंदाज करना पड़ता है. 

'लेकिन इन सबके बावजूद, ये परेशान करने वाला है और बिल्कुल सही नहीं है. मुझे लगता है कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा ही होता है. वक्त के साथ हमें या तो उसके साथ जीना सीखना होगा या फिर उससे होने वाली समस्याओं से निपटने का तरीका ढूंढना होगा.'

Advertisement

500 करोड़ पार हुई दृश्यम 3

श्रिया सरन की फिल्म दृश्यम 3 की बात करें, तो इसने 10 दिनों बाद बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. फिल्म अभी भी शानदार कमाई कर रही है. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई अजय की फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. इसका बजट करीब 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, और इसने दुनियाभर में अपने बजट से पांच गुना ज्यादा कमाई कर ली है. 

अब श्रिया सरन जल्द अक्षय कुमार के साथ भी नजर आ सकती हैं. रिपोर्ट्स हैं कि वो साजिद खान की कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनी हैं, जिसमें अक्षय, आर माधवन, और दिशा पाटनी हैं. फिलहाल इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    आ रही है भारत की सबसे सस्ती Toyota कार... मिलेगा 30KM का माइलेज |
    एक रुपये का सिक्का बनाने में सरकार के कितने पैसे खर्च होते हैं? |
    ‘कपड़े गायब, बॉडी का शेप बदल देते हैं’, AI की छेड़छाड़ का शिकार बनीं दृश्यम 3 एक्ट्रेस, छलका दर्द |
    'गुजरात में 41 साल से नहीं जीती कांग्रेस, क्या ये भी SIR का नतीजा...', राहुल पर अमित शाह का पलटवार |
    Small Kitchen Ideas: बर्तन धोने के बाद रसोई में हो जाता है पानी-पानी? सिंक के पास जरूर बनवाएं ये खास जगह |
    इजरायली अटैक में तबाह हो गए घर, हिज्बुल्लाह देगा 14 हजार डॉलर का मुआवजा |
    No Toll On Hormuz: अब क्या करेगा ईरान? 60 देश एक साथ बोले- होर्मुज पर 'न फीस... न टोल' |
    परिजन की मौत के बाद आधार कार्ड का क्या करें? चूक गए तो होगा नुकसान! |
    दिल्ली के रामलीला मैदान पर CAPF तैनात, विपक्ष के प्रदर्शन के बीच फैसला
    Advertisement