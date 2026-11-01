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दोस्तों के साथ कबूतर पकड़ रहा था 10 साल का बच्चा, गहरे कुएं में गिरा... 6 घंटे से रेस्क्यू जारी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दोस्तों के साथ कबूतर पकड़ रहा 10 साल का मासूम रेहान शाह गहरे कुएं में गिर गया. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. खखरेरू थाना क्षेत्र के सरोजनी नगर में हुई घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. करीब 6 घंटे से बचाव कार्य जारी है.

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कुएं से बच्चे के रेस्क्यू के लिए चलाया जा रहा है अभियान. (Photo: Screengrabs)
कुएं से बच्चे के रेस्क्यू के लिए चलाया जा रहा है अभियान. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दोस्तों के साथ कबूतर पकड़ने निकले 10 साल के मासूम के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. खेलते-खेलते बच्चा अचानक गहरे कुएं में जा गिरा. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बच्चे को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. हादसे के करीब 6 घंटे बाद भी बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश जारी है. वहीं, मासूम के परिजन उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं.

कबूतर पकड़ते समय अचानक कुएं में गिरा रेहान
पूरा मामला फतेहपुर जिले के खखरेरू थाना क्षेत्र के तकिया मोहल्ला, वार्ड नंबर 13 स्थित सरोजनी नगर का है. शनिवार दोपहर 10 वर्षीय रेहान शाह अपने दोस्तों के साथ घर के पास कबूतर पकड़ रहा था. इसी दौरान खेलते-खेलते वह कुएं के करीब पहुंच गया और अचानक पैर फिसलने से गहरे कुएं में जा गिरा.

रेहान को कुएं में गिरता देख उसके साथ खेल रहे दूसरे बच्चे सहम गए. उन्होंने दौड़कर परिजनों को घटना की जानकारी दी. खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मां मदीना और पिता साबिर अली बदहवास हालत में कुएं की ओर दौड़े. परिजनों और स्थानीय लोगों ने बच्चे को आवाज लगाई और अपने स्तर पर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली.

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6 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कुएं की गहराई बनी चुनौती
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस और ग्रामीण लगातार बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

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मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं. परिजनों की आंखें कुएं की ओर टिकी हैं और हर कोई बच्चे के सुरक्षित बाहर आने की दुआ कर रहा है.

एसपी ने क्या कहा?
फतेहपुर के एसपी अभिमन्यु मांगलिक के मुताबिक, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. कुआं काफी गहरा होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है. हालांकि, पुलिस और प्रशासन की टीम बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है. फिलहाल पूरे इलाके की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं. मासूम रेहान के परिजन उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं.

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