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IPL 2027: पर्स खाली करने के लिए किन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी पंजाब किंग्स? प्रीति जिंटा की टीम में होंगे बड़े बदलाव!

आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमों को अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है. पिछले सीजन प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही पंजाब किंग्स की टीम अगले साल बेहतर तैयारी के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी. जिसकी शुरुआत टीम को ऑक्शन टेबल पर ही करना होगा.

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पंजाब की टीम से बाहर होंगे कई धुरंधर? (photo:x)
पंजाब की टीम से बाहर होंगे कई धुरंधर? (photo:x)

आईपीएल 2025 में फाइनल तक का सफर तय करने वाली पंजाब किंग्स (PBKS) का प्रदर्शन पिछले सीजन बेहद निराशाजनक रहा था. टूर्नामेंट में पंजाब की शुरुआत तो दमदार रही, लेकिन दूसरे हाफ में टीम का हाल ऐसा बिगड़ा कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. 

अब आईपीएल 2027 मिनी ऑक्शन से पहले टीम की सहमालकिन प्रीति जिंटा और मैनेजमेंट बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. खबरों की मानें तो पर्स खाली करने और नए कॉम्बिनेशन के साथ उतरने के लिए पंजाब किंग्स 5 फ्लाप खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस पर 11 करोड़ का भारी-भरकम दांव लगाया था. लेकिन प्रदर्शन के नाम पर 26 मैचों में वह महज 376 रन और 3 विकेट ही ले सके. टीम में अज्मतुल्लाह ओमरजई के रूप में उनके जैसा ही शानदार ऑलराउंडर विकल्प मौजूद है, इसलिए स्टोइनिस पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है.

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4.20 करोड़ में टीम से जुड़े नेहाल वढेरा का आईपीएल 2026 बेहद खराब रहा. उन्हें 8 मैचों में मौके मिले, लेकिन वह सिर्फ 65 रन ही बना सके. खराब फॉर्म के चलते बाद में उन्हें प्लेइंग इलेवन से भी ड्रॉप कर दिया गया था. अब ऑक्शन से पहले पंजाब उन्हें भी रिलीज करने के मूड में है.

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लॉकी फर्ग्यूसन का भी कट सकता है पत्ता

न्यूजीलैंड के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चोट और निजी कारणों के चलते पिछले दो सीजन में पंजाब के लिए सिर्फ 7 मैच ही खेल पाए. इन मैचों में भी उनका इकॉनमी रेट काफी ज्यादा रहा और उन्हें सिर्फ 6 विकेट मिले. ऐसे में फ्रेंचाइजी अपने भारी-भरकम गेंदबाजी बजट को बचाने के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है.

भारतीय युवा बैटर मुशीर खान को पंजाब ने 30 लाख में खरीदा था, लेकिन पिछले दो सीजन मिलाकर उन्हें टीम के लिए सिर्फ 1 मैच खेलने का मौका मिला. मुशीर खुद भी ज्यादा गेम-टाइम पाने के लिए टीम से अलग होकर ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे.

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को पंजाब ने 4.40 करोड़ की बड़ी रकम में अपने साथ जोड़ा था. लेकिन IPL 2026 में उन्हें सिर्फ 1 मैच खेलने को मिला जिसमें वह 1 विकेट ही ले पाए. मार्को यानसेन और जेवियर बार्टलेट जैसे बेहतरीन विदेशी गेंदबाजों की मौजूदगी के कारण पंजाब उन्हें रिलीज कर सकती है.
 

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