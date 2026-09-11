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'मजाक कर रहा था प्रताप भाई', संजय दत्त के 'मराठी नहीं सीखी' पर मचा बवाल, मंत्री को फोन कर दी सफाई!

संजय दत्त के मराठी वाले बयान पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो एक्टर ने खुद मंत्री प्रताप सरनाईक को फोन किया. ‘जय महाराष्ट्र’ से बातचीत शुरू कर संजू बाबा ने अपनी बात साफ की.

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संजय दत्त ने मराठी नहीं आने पर दी सफाई (Photo: Screengrab)
संजय दत्त ने मराठी नहीं आने पर दी सफाई (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के ‘संजू बाबा’ यानी संजय दत्त एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार मामला उनकी किसी फिल्म या सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं, बल्कि मराठी भाषा को लेकर दिए गए एक बयान का है. ठाणे के दही हांडी कार्यक्रम में संजय दत्त की कही एक बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थी. मामला बढ़ता देख अब एक्टर ने खुद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को फोन कर सफाई दी है.

खास बात ये रही कि संजय दत्त ने फोन की शुरुआत ही मराठी में- प्रताप भाई, जय महाराष्ट्र कहकर की. बताया जा रहा है कि उन्होंने मंत्री से कहा कि दही हांडी कार्यक्रम में कही गई उनकी बात मजाक में थी और उनका मकसद किसी गलत संदेश को आगे बढ़ाना नहीं था.

आखिर दही हांडी में संजय दत्त ने ऐसा क्या कह दिया था?

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दरअसल, प्रताप सरनाईक के संगठन संस्कृती युवा प्रतिष्ठान की ओर से ठाणे में बड़े स्तर पर दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जाता है. इस कार्यक्रम में हर साल बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीतिक और कारोबारी जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं. इस बार भी संजय दत्त के अलावा सुनील शेट्टी और क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव समेत कई सेलेब्स यहां नजर आए.

कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर चल रही मुहिम की पृष्ठभूमि में संजय दत्त ने मंत्री प्रताप सरनाईक से मजाकिया अंदाज में कहा था कि यरवडा जेल में छह साल बिताने के बावजूद वह मराठी नहीं सीख पाए.

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बस फिर क्या था, संजय दत्त की इस बात ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. कुछ लोगों ने एक्टर की आलोचना की, तो कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर मराठी सीखने की उम्मीद सिर्फ ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों से ही क्यों की जाती है?

विवाद बढ़ा तो संजय दत्त ने खुद किया फोन

बात आगे बढ़ती देख संजय दत्त ने गुरुवार को प्रताप सरनाईक को फोन किया और अपने बयान पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि दही हांडी कार्यक्रम में कही गई बात सिर्फ मजाक के तौर पर कही गई थी और वह मराठी भाषा से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

एक्टर ने इस बातचीत के दौरान महाराष्ट्र से अपने पुराने और गहरे रिश्ते का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य मुंबईकर हैं और वह खुद महाराष्ट्र में पले-बढ़े हैं. संजय दत्त ने ये भी माना कि महाराष्ट्र ने उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ दिया है. संजू बाबा का कहना साफ था कि उनकी बात को मराठी भाषा या महाराष्ट्र के खिलाफ किसी बयान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

बाल ठाकरे को भी किया याद

संजय दत्त ने इस बातचीत के दौरान शिवसेना के संस्थापक और दिवंगत नेता बाल ठाकरे को भी याद किया. एक्टर ने ठाकरे परिवार के प्रति अपना आभार जताते हुए कहा कि मुश्किल दौर में बाल ठाकरे उनके और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे थे.

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संजय दत्त ने उस मुश्किल वक्त को याद करते हुए बाल ठाकरे के समर्थन के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया. दही हांडी के मंच से निकली संजय दत्त की एक मजाकिया बात देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गई. हालांकि अब एक्टर ने खुद मंत्री को फोन करके अपना पक्ष साफ कर दिया है.

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