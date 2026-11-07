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'बहुत सारे लोग डूब जाएंगे', अपनी बायोपिक के सवाल पर बोले सलमान खान, कहा- फिल्म नहीं चलेगी

अपने लाइफ पर संभावित बायोपिक के बारे में पूछे गए एक सवाल पर सलमान खान ने मजेदार जवाब दिया. इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'मातृभूमि' पर भी बात की.

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बायोपिक पर बोले सलमान खान (Photo: YT/YRF)
बायोपिक पर बोले सलमान खान (Photo: YT/YRF)

बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान अपनी आने वाली वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर सुर्खियों में हैं. मुंबई में आयोजित एक खास इवेंट के दौरान जब सलमान से उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में जवाब देकर सबको चौंका दिया.

सलमान ने मजाकिया लहजे में कहा कि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे फिल्म चले, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दे डाली कि अगर उन पर एकदम सच्ची बायोपिक बनी, तो कई लोग बर्बाद हो जाएंगे. 

बायोपिक पर दिया जवाब
फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान जब मीडिया ने सलमान खान से बायोपिक को लेकर सवाल किया, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने मीडिया से कहा, 'मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह फिल्म चल सके (हंसते हुए). कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ ही, अगर कोई सच्ची बायोपिक बनाई जाए, तो उसमें इतना कुछ है कि कई लोग डूब जाएंगे.'

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फिल्म मातृभूमि के बारे में
वहीं, 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की बात करें तो, इस फिल्म का नाम पहले 'गलवान' था. यह फिल्म 15 जून 2020 को भारत और उसके विस्तारवादी पड़ोसी चीन के बीच गलवान में हुए टकराव से प्रेरित है. यह घटना भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान हुई थी. पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए थे.

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यह 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) पर चल रहे एक बड़े सीमा विवाद का हिस्सा था. जब दोनों पक्षों ने विवादित इलाकों में गश्त करने की कोशिश की, तो यह टकराव हिंसक हो गया.

इस लड़ाई में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन को भी नुकसान उठाना पड़ा. चार दशकों से भी अधिक समय में यह भारत और चीन के बीच सबसे घातक टकराव था, जिससे तनाव बढ़ गया. इसके बाद दोनों देशों ने अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी और आगे के संघर्ष को टालने के लिए राजनयिक बातचीत शुरू की। फिलहाल, भारत और चीन ने अपने संबंधों को सुधार लिया है और कूटनीति के तहत कई रास्ते खोल दिए हैं।

अभिनेता ने उन अफवाहों का भी खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट बदलने के लिए दबाव डाला है. फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की बात करें तो ये 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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