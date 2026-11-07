VIDEO: राइफल के साथ सलामी, फिर भजन और आतिशबाजी... सेना के जवानों ने कुछ इस अंदाज में मनाई दिवाली

भारतीय सेना के जवानों ने दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया. देश की सुरक्षा में तैनात जवानों ने परिवार से दूर रहते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर दिवाली की खुशियां बांटीं. इस दौरान जवानों ने सलामी दी, मंदिर में भजन गाए, आरती की और दीये जलाकर दिवाली का जश्न मनाया. इसके बाद आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं.

और पढ़ें

दिवाली के मौके पर जवानों के जश्न की शुरुआत रात के समय खेत में खड़े जवानों से होती है. सभी जवानों के हाथों में राइफलें हैं और वे एक साथ खड़े होकर सलामी देते नजर आते हैं. इसके बाद जवान मंदिर में पहुंचते हैं, जहां दिवाली के मौके पर पूजा-अर्चना की जाती है.

मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों को फूलों से सजाया गया है. मंदिर में एक व्यक्ति हारमोनियम बजाता नजर आता है, जबकि जवान उसके साथ बैठकर भजन गाते हैं. कुछ जवान ढोल बजाते हैं और बाकी जवान ताली बजाकर भजन में शामिल होते हैं. मंदिर को फूलों और झालरों से सजाया गया है, जिससे वहां दिवाली का माहौल नजर आता है.

आरती में भी भागीदारी

भजन के बाद जवानों ने आरती में भी हिस्सा लिया. आरती के दौरान एक अधिकारी जवानों को प्रसाद देते नजर आते हैं. इसके बाद एक जवान मंदिर में दीये जलाकर आरती करता है. एक सिविलियन व्यक्ति भी दीये की थाली लेकर जवानों के बीच आरती कराता दिखाई देता है. जवान इस दौरान पूजा-अर्चना में शामिल होकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं.

Advertisement

मंदिर में पूजा के बाद जवान खुले स्थान पर दिवाली की तैयारी करते नजर आते हैं. यहां बांस की एक खास संरचना पर दीये सजाए जाते हैं. रात के अंधेरे में जब ये दीये जलते हैं तो पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठता है. सैकड़ों दीयों से सजे परिसर का नजारा दिवाली के मौके पर बेहद खास दिखाई देता है. इसके बाद जवान आतिशबाजी करते हैं. कुछ जवान हाथों में फुलझड़ियां लेकर दिवाली की खुशियां मनाते नजर आते हैं. वहीं, आसमान में भी आतिशबाजी के रंग दिखाई देते हैं. जवान इस दौरान एक-दूसरे के साथ मिलकर त्योहार का जश्न मनाते हैं.

खुशियों और भाईचारे का त्योहार

इस मौके पर एक अधिकारी ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिवाली खुशियों और भाईचारे का त्योहार है. उन्होंने अपनी पलटन और पूरी भारतीय सेना की ओर से सभी को हैपी दिवाली की शुभकामनाएं दीं. वीडियो के आखिर में जवान एक-दूसरे के साथ मिठाई खाते नजर आते हैं. परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिवाली मनाई और त्योहार की खुशियां साझा कीं. पूजा, आरती, दीये, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ जवानों ने दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया.

---- समाप्त ----