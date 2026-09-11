हिट फिल्म में काम करके सैफ अली खान को हुआ पछतावा! 14 साल बाद कुबूल की अपनी 'गलती'

सैफ अली खान ने साल 2012 में कॉकटेल फिल्म प्रोड्यूस की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थी. इसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी जैसी एक्ट्रेस भी थीं. कॉकटेल में तीनों की केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया गया. लेकिन अब इसकी रिलीज के 14 साल बाद, सैफ का कहना है कि उन्होंने ये फिल्म में काम करके गलती की.

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कॉकटेल पर क्यों ऐसा बोले सैफ?

हाल ही में एक बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने माना कि फिल्म को लेकर उनके मन में कुछ दिक्कतें थीं. हालांकि, चूंकि वो फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उन्हें किसी तरह इसकी शुरुआत करनी ही थी. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सैफ ने फिल्म में गौतम का रोल निभाने पर कहा, 'मैंने ये किरदार इसलिए किया क्योंकि हम फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे. ये फैसला करना जरूरी था, लेकिन 100% कहूंगा कि ये एक गलती थी. स्क्रिप्ट की चॉइस भी थोड़े पुराने स्टाइल वाली थी.'

'हालांकि, बाकी फिल्म हल्की-फुल्की और मजेदार एंटरटेनर थी. मैंने ये रोल अपने लिए नहीं चुना था, बल्कि इसलिए किया ताकि फिल्म बन सके. जिंदगी में आप अलग-अलग वजहों से कई फैसले लेते हैं. मुझे अच्छी तरह पता था कि वेरोनिका का किरदार सबसे ज्यादा दमदार और दिलचस्प है, लेकिन फिर भी मैंने ये रोल कर लिया. कुछ फैसले ऐसे ही होते हैं, जिन्हें आपको करना ही पड़ता है.'

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कॉकटेल का बना था सीक्वल

फिल्म कॉकटेल को इम्तियाज अली ने लिखा था, जिनकी राइटिंग स्टाइल लोगों को हमेशा से पसंद आई है. यही वजह रही कि कॉकटेल तब हिट भी हुई. दीपिका पादुकोण के किरदार वेरोनिका ने फिल्म में सारी लाइमलाइट लूटी. इसके 14 साल बाद फिल्म का सीक्वल कॉकटेल 2 भी आया, जो कुछ खास नहीं कर पाया. उसमें शाहिद, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना थे, जिसे लव रंजन ने लिखा था. लोगों की तरफ से इसे काफी बुरा रिस्पॉन्स मिला था. दोनों ही फिल्मों को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया था.

बात करें सैफ अली खान के वर्क फ्रंट की, तो वो इन दिनों हैवान के लिए चर्चा बटोर रहे हैं. अक्षय कुमार संग उनकी नई फिल्म 11 सितंबर को आई है, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है.

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