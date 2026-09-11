scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हिट फिल्म में काम करके सैफ अली खान को हुआ पछतावा! 14 साल बाद कुबूल की अपनी 'गलती'

सैफ अली खान ने साल 2012 में आई अपनी हिट फिल्म कॉकटेल में काम करने पर हैरान करने वाला बयान दिया है, जिसकी इस समय काफी चर्चा हो रही है. सैफ का कहना है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती में से एक थी.

Advertisement
X
सैफ ने कॉकटेल को बताया अपनी 'गलती' (Photo: Movie Screengrab/PTI)
सैफ ने कॉकटेल को बताया अपनी 'गलती' (Photo: Movie Screengrab/PTI)

सैफ अली खान ने साल 2012 में कॉकटेल फिल्म प्रोड्यूस की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थी. इसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी जैसी एक्ट्रेस भी थीं. कॉकटेल में तीनों की केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया गया. लेकिन अब इसकी रिलीज के 14 साल बाद, सैफ का कहना है कि उन्होंने ये फिल्म में काम करके गलती की. 

कॉकटेल पर क्यों ऐसा बोले सैफ?

हाल ही में एक बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने माना कि फिल्म को लेकर उनके मन में कुछ दिक्कतें थीं. हालांकि, चूंकि वो फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उन्हें किसी तरह इसकी शुरुआत करनी ही थी. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सैफ ने फिल्म में गौतम का रोल निभाने पर कहा, 'मैंने ये किरदार इसलिए किया क्योंकि हम फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे. ये फैसला करना जरूरी था, लेकिन 100% कहूंगा कि ये एक गलती थी. स्क्रिप्ट की चॉइस भी थोड़े पुराने स्टाइल वाली थी.'

सम्बंधित ख़बरें

Haiwaan review
Review: हैवान बने अक्षय, सैफ को चक्रव्यूह में फंसाया, दमदार है फिल्म
Haiwaan vs hanuman ansh vs mirzapur, box office clash
'हैवान' की 'हनुमान अंश-मिर्जापुर' से है असली टक्कर, कौन मारेगा बाजी?
KBC 18
KBC 18: करीना को क्या बुलाएंगे अमिताभ? सवाल सुन सैफ के छूटे पसीने
dil chahta hai
'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, आमिर-सैफ ने साथ मनाया जश्न, गुस्साए फैन्स बोले- अक्षय खन्ना कहां हैं?
Saif Ali Khan stabbing case
सैफ केस में नया मोड़, गुनाह कुबूल करने को तैयार आरोपी, बोला- रहम करें

'हालांकि, बाकी फिल्म हल्की-फुल्की और मजेदार एंटरटेनर थी. मैंने ये रोल अपने लिए नहीं चुना था, बल्कि इसलिए किया ताकि फिल्म बन सके. जिंदगी में आप अलग-अलग वजहों से कई फैसले लेते हैं. मुझे अच्छी तरह पता था कि वेरोनिका का किरदार सबसे ज्यादा दमदार और दिलचस्प है, लेकिन फिर भी मैंने ये रोल कर लिया. कुछ फैसले ऐसे ही होते हैं, जिन्हें आपको करना ही पड़ता है.'

Advertisement

कॉकटेल का बना था सीक्वल

फिल्म कॉकटेल को इम्तियाज अली ने लिखा था, जिनकी राइटिंग स्टाइल लोगों को हमेशा से पसंद आई है. यही वजह रही कि कॉकटेल तब हिट भी हुई. दीपिका पादुकोण के किरदार वेरोनिका ने फिल्म में सारी लाइमलाइट लूटी. इसके 14 साल बाद फिल्म का सीक्वल कॉकटेल 2 भी आया, जो कुछ खास नहीं कर पाया. उसमें शाहिद, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना थे, जिसे लव रंजन ने लिखा था. लोगों की तरफ से इसे काफी बुरा रिस्पॉन्स मिला था. दोनों ही फिल्मों को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया था. 

बात करें सैफ अली खान के वर्क फ्रंट की, तो वो इन दिनों हैवान के लिए चर्चा बटोर रहे हैं. अक्षय कुमार संग उनकी नई फिल्म 11 सितंबर को आई है, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कम से कम अपने महापुरुषों के प्रति तो ईमानदार रहो', अखिलेश का बीजेपी पर तंज |
    बेटे को डूबता देख पिता ने नहर में लगाई छलांग, दोनों की मौत, तीसरे दिन मिले शव |
    Dalchini Wale meethe Badam: बाजार के मीठे स्नैक्स छोड़िए, घर पर दालचीनी डालकर बनाएं मीठे बादाम, आसान है रेसिपी |
    IIT रुड़की का बड़ा आविष्कार, चलने-फिरने से ही जख्मों को तेजी से भरेगी यह 'स्मार्ट पट्टी', बिना बैटरी के करेगी काम |
    PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट की तमिल किताब, दिया ये खास संदेश |
    पहली पारी में बढ़त लो, ट्रॉफी उठाओ... BCCI कब बदलेगा दलीप ट्रॉफी का ये Old Rule? |
    UP के इस गांव में 3 दिन बाद मिलता था पानी, अब हर घर में बह रहा है नल |
    Last Man in Tower Review: एक घर, करोड़ों का ऑफर और इंसान के अकेलेपन की कहानी |
    अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, दफ्तर खाली करने पर लगाई रोक |
    महाराष्ट्र में मिर्च पाउडर डालकर SBI बैंक से लूटे ₹4 लाख, CCTV फुटेज से खुला लूट का राज!
    Advertisement