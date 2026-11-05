Ramayan Public Review: ब्लॉकबस्टर है रणबीर कपूर की 'रामायण', वनवास ने किया भावुक, रावण-जटायु की लड़ाई देख खड़े हुए फैन्स के रोंगटे

नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम की भूमिका निभाई है. साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं और रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल निभाया है. फिल्म रिलीज होने के बाद फैन्स ने सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना दिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म को लेकर फैन्स का क्या कहना है.

और पढ़ें

फैंस नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म में रावण और जटायु फाइट सीन की खूब तारीफ कर रहे हैं.

रामायण पर फैन्स की राय

एक यूजर ने रणबीर कपूर की फिल्म का रिव्यू देते हुए लिखा- रामायण रिलीज हो गई है. बहुत से लोग थिएटर में बैठकर फिल्म का आनंद ले रहे हैं. दूसरे ने लिखा कि भाई #रामायण का जटायु VS रावण वाला सीक्वेंस सच में मुझे स्तब्ध कर गया! मैं पूरी तरह स्क्रीन से चिपका रहा. थ्रिल, इमोशन और उसका विशाल स्तर… मेरे रोंगटे खड़े हो गए! इसे IMAX में देखना और भी खास अनुभव बना गया. क्या सीन था!

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, एक शानदार सिनेमैटिक अनुभव. रणबीर कपूर राम के किरदार में शानदार लगते हैं, जबकि यश रावण के रूप में कमाल के हैं. रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में खास तौर पर सराहने योग्य हैं. और रावण-जटायु की लड़ाई आसानी से फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. जरूर देखें #रामायण.

Advertisement

I created this Jatayu vs Ravana battle sequence as if it were from a cinematic Ramayana movie. This is a fan-made AI video, created using Ai with custom character, location, and prop assets inspired by the Ramayana movie. Nothing official #ramayan #yash #Seedance #higgsfilde https://t.co/I5uIOC6dWQ — KUMAR SHEDABALKAR (@KumarHallur) July 20, 2026

YOOO the MUSIC in #Ramayana is actually INSANE 🔥 visuals are giving BLOCKBUSTER and Yash’s performance?? ATE. Watch it on the BIG SCREEN or you’re missing out fr!! https://t.co/9mbjfe3Eh9 — A jayy (@NCBN0393) November 5, 2026

एक यूजर ने कहा कि रामायण में रावण और जटायु की लड़ाई देखकर मजा आ गया. क्या फिल्म बनाई है. रणबीर कपूर की आउटस्टैडिंग परफॉर्मेंस.

🚨 RAMAYANA REVIEW ⭐⭐⭐☆☆ (3/5) A grand cinematic experience with beautiful visuals, powerful performances and an emotional story. The background music and action scenes are impressive, but the pacing feels slow in some parts. Pros: Great visuals, performances and music. Cons: Slow pacing, some boring scenes and uneven storytelling. Overall, a decent watch with some impressive moments, but it could have been better. #Ramayana #MovieReview #Cinema #FilmReview #RanbirKapoor #SaiPallavi #yash #ram #sita #Ravana #RakulPreetSingh #RanbirKapoor — sauuu (@Sunxxyz69) November 4, 2026

Alright #Ramayana Visually India’s best yet..even better than Kalki.. Ranbir Kapoor is the biggest asset..Excellent screen presence.. Yash is good as expected and Sai Pallavi is a huge let down..bland and couldn’t emote for big part of the movie. Visuals..Screenplay both works perfectly..if you view this as a story of its own..but if you want to call it Ramayana..then there must be certain limitations to cinematic liberty.. Nitesh Tiwari gets quite a few things right..taking enough time to setup things..emotions around the exile scene..Interval…all these bits stays true And work perfectly But he also gets far more things wrong..with all the screen time Ravana gets..none of his darker characteristics are explored..neither his arrogance nor his lust..and he tries too hard to only showcase best of Raavan..while trying to empathize with “Oppressed” asuras to a point where you are left wondering if they are supposed to be the good side?? BGM is a hit and miss..but Ranbir and Yash hold the film together with their performances..If Nitesh Tiwari managed to capture the true essence(which again now is a bit of hit and miss) then this would have been an excellent adaptation..but now it ends up being a real good film — UnSubtle Indian (@UnSubtleIndian_) November 5, 2026

रामायण की बात करें, तो नमित मल्होत्रा के निर्देशन में फिल्म 3 घंटे 15 मिनट. फिल्म में करीब-करीब 33 से 34 कलाकार हैं. फिल्म को फैन्स का अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है.

---- समाप्त ----