लालबागचा राजा की शरण में राजपाल यादव, खचाखच भीड़ में खड़े होकर किए बप्पा के दर्शन, नहीं ली VIP एंट्री

गणेशोत्सव के मौके पर फिल्मी सितारे लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. बीते दिनों में कई सेलेब्स को बप्पा के दरबार में माथा टेकते हुए देखा गया. बीती रात एक्टर राजपाल यादव ने भी बप्पा के दर पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया. लेकिन जो रास्ता अपनाकर वो बप्पा के दरबार पहुंचे, उसकी इंटरनेट वर्ल्ड ने तारीफ की है.
बप्पा के दर पर राजपाल
9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस केस में फंसे राजपाल ने बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट को फॉलो किए बप्पा के दर्शन किए हैं. एक तरफ जहां शाहरुख खान, रणवीर सिंह और गोविंदा जैसे कई बॉलीवुड सितारों ने गणपति पंडाल में वीआईपी एंट्री ली. वहीं राजपाल ने अपने स्टारडम और स्टेट्स का फायदा नहीं उठाया. वो आम श्रद्धालुओं की तरह जनता के बीच लाइन में लगकर बप्पा के दर्शन करने पहुंचे. वायरल वीडियो में राजपाल लोगों की खचाखच भीड़ में अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखे.
एक्टर 'गणपति बप्पा मोरया' का जाप करते नजर आए. आसपास खड़े लोग राजपाल को अपने बीच पाकर खुश दिखे. बप्पा के दर्शन करने की उत्सुकता राजपाल में साफ नजर आई. जिस तरह से उन्होंने वीआईपी एंट्री को अवॉइड कर जनता के बीच लाइन में खड़े होने का फैसला किया... सोशल मीडिया उनकी सादगी का दीवाना हो गया है. जैसे ही राजपाल बप्पा की मूर्ति के करीब पहुंचे, महिला सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पहचान लिया. वे राजपाल को देखकर मुस्कुराती नजर आईं. गणपति के दर्शन के दौरान कई फैंस ने एक्टर से सेल्फी क्लिक कराई. राजपाल ने किसी को निराश नहीं किया. उन्होंने खुशी-खुशी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं.
राजपाल की जमकर हुई तारीफ
राजपाल यादव के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है. कई यूजर्स ने उनकी प्रशंसा की. एक यूजर ने लिखा, भक्ति ऐसे ही की जाती है, वो असली हीरो हैं. कुछ ने राजपाल को सुपरस्टार का दर्जा दिया. दूसरे ने कमेंट किया- काश दूसरे सेलेब्स भी समझ पाते कि पैसे से भक्ति नहीं खरीदी जा सकती. एक फैन ने लिखा, राजपाल असली VIP हैं.
वर्कफ्रंट पर, राजपाल यादव को हाल ही में फिल्म 'हैवान' में देखा गया था. इसमें सैफ अली खान और अक्षय कुमार लीड रोल में थे.