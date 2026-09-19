Radha Ashtami 2026: राधा रानी की ये 4 राशियां हैं सबसे प्रिय, शुरू होंगे अच्छे दिन!

Radha Ashtami 2026: सनातन परंपरा में श्री राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति का मार्ग आत्मिक शांति और सुख-समृद्धि का मार्ग माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष राशियां ऐसी होती हैं जिन पर आराध्य की कृपा सहज ही बनी रहती है और उनका स्वभाव भी कला, प्रेम व करुणा से परिपूर्ण होता है. राधा अष्टमी का पावन पर्व नजदीक है, और इस खास अवसर से पहले कुछ चुनिंदा राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलावों के द्वार खुलने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर लाडली श्रीजी की विशेष कृपा बरसने वाली है.

और पढ़ें

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों का प्रकृति से ही कला, संगीत और सौंदर्य की ओर विशेष झुकाव होता है. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो प्रेम और भौतिक सुखों के कारक हैं. इस राशि के लोगों पर राधा रानी का परोक्ष आशीर्वाद रहता है. राधा अष्टमी से पहले और इस पावन पर्व पर विधि-विधान से की गई पूजा से आर्थिक उन्नति के प्रबल योग बनेंगे. कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी, नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और व्यापारियों को नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातक अपनी मेहनत और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, और इन पर सूर्य देव का आधिपत्य होता है. यह राशि न केवल भगवान कृष्ण बल्कि श्री राधा रानी को भी अत्यंत प्रिय है. राधा अष्टमी के अवसर पर इनकीाराधना करने से जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है. यदि आप किसी आर्थिक तंगी या कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो इस दौरान स्थितियां तेजी से सुधरेंगी और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

Advertisement

तुला राशि (Libra)

संतुलन, न्याय और प्रेम के प्रतीक शुक्र ग्रह के स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों पर महालक्ष्मी स्वरूप श्रीजी की असीम कृपा बरसती है. राधा रानी के आशीर्वाद से इस राशि के जातकों के फैसले सटीक बैठते हैं और इन्हें समाज में मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है. राधा अष्टमी के प्रभाव से जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का विस्तार होगा. पारिवारिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

मीन राशि (Pisces)

देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील, आध्यात्मिक और परोपकारी होती है. इस राशि के लोगों का आध्यात्मिक जुड़ाव राधा-कृष्ण की ऊर्जा से सहज ही हो जाता है. श्रीजी के जन्मोत्सव के इस पावन समय में इनकी हर मुराद पूरी होने के योग बनते हैं. जीवन में आ रही पुरानी अड़चनें स्वतः समाप्त होंगी और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव तथा मान-सम्मान दोनों बढ़ेंगे.

---- समाप्त ----