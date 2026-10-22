'उड़ता तीर' से चिढ़ा PAK, वाघा बॉर्डर पर की ऐसी हरकत! मौजूद थे आयुष्मान-सारा

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘उड़ता तीर’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की रिलीज से पहले दोनों सितारे इसके प्रमोशन में जुटे हैं, लेकिन अमृतसर और अटारी-वाघा बॉर्डर पर कुछ ऐसा हुआ कि उनका प्रमोशनल इवेंट ही सुर्खियों में आ गया. भारत-पाकिस्तान सीमा पर दर्शकों को संबोधित करने पहुंचे आयुष्मान और सारा की आवाज तेज म्यूजिक के शोर में दब गई.

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दिलचस्प बात यह रही कि पाकिस्तानी तरफ से मशहूर सिंगर आतिफ असलम की आवाज में ‘ताजदार-ए-हरम’ बज रहा था. अब इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहे हैं.

वाघा बॉर्डर पर चुप हुए आयुष्मान-सारा!

मंगलवार को आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपनी फिल्म ‘उड़ता तीर’ के प्रमोशन के लिए अमृतसर और अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंचे थे. यहां दोनों ने माइक संभालकर मौजूद लोगों को संबोधित करने की कोशिश की. लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी तरफ से लाउडस्पीकर पर आतिफ असलम का मशहूर कलाम ‘ताजदार-ए-हरम’ बजने लगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नजर आता है कि आयुष्मान और सारा कई बार लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज आवाज के कारण उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं देतीं. ऐसे में दोनों सितारों का यह प्रमोशनल पल चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, ऐसा जानबूझकर किया गया या गलती से कहना मुश्किल है. लेकिन यूजर्स इस पर जमकर चुटकी ले रहे हैं.

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BSF जवानों को किया सलाम, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

इस इवेंट से पहले आयुष्मान और सारा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था. इसमें सारा ने सीमा पर तैनात BSF जवानों के प्रति सम्मान जताते हुए लिखा कि वह उनके साहस और बलिदान के लिए आभारी हैं. उन्होंने जवानों को देश के नायकों के तौर पर सलाम किया.

हालांकि, दोनों की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कार्यक्रम के दौरान की लाइव आवाज शामिल नहीं थी. बाद में सामने आए दूसरे वीडियो में बॉर्डर पर बजते गाने और सितारों के संबोधन की कोशिशों को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

गोल्डन टेंपल में भावुक हुईं सारा अली खान

अमृतसर पहुंचीं सारा अली खान ने श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेंपल में भी मत्था टेका. वहां प्रार्थना करते समय सारा भावुक नजर आईं और उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. वीडियो में वह हाथ जोड़कर अरदास करती दिखाई देती हैं.

सारा का यह भावुक पल भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक तरफ फिल्म के प्रमोशन से जुड़े वीडियो चर्चा में हैं, तो दूसरी तरफ गोल्डन टेंपल में उनकी प्रार्थना वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

रिलीज से पहले नेपाल में ‘उड़ता तीर’ पर लगा बैन

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आयुष्मान और सारा की फिल्म को लेकर चर्चा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. फिल्म को नेपाल में रिलीज की अनुमति नहीं मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाली फिल्म समीक्षक समीप्यराज तिमिल्सिना ने बताया कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव पर आधारित कहानी को देखते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई है.

नेपाली वेबसाइट ऑनलाइनखबर की रिपोर्ट के अनुसार, वहां ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत किसी दूसरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने या मित्र देशों के साथ संबंधों पर बुरा असर डालने की आशंका वाली फिल्मों पर रोक लगाई जा सकती है. इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

क्या है ‘उड़ता तीर’ की कहानी?

आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी ‘उड़ता तीर’ को एक देशभक्ति से जुड़ी कॉमेडी फिल्म के तौर पर पेश किया जा रहा है. फिल्म में आयुष्मान खुराना एक पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जो एक मिशन के तहत भारत आता है. लेकिन एक हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और उसे यकीन दिलाया जाता है कि वह भारतीय एजेंट है.

यहीं से कहानी में गलतफहमियों, मजेदार हालात और कॉमेडी का सिलसिला शुरू होता है. फिल्म में सारा अली खान भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

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अब देखना होगा कि वाघा बॉर्डर पर हुए इस वायरल घटनाक्रम और नेपाल में रिलीज पर लगी रोक के बीच ‘उड़ता तीर’ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कितनी कामयाब होती है.

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