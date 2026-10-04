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'आपको बैक अच्छा लगता है ना', पैपराजी से बोलीं एक्ट्रेस नीतू कपूर, उठाया सवाल

नीतू कपूर ने पैपराजी से तब सवाल किया जब उन्होंने उनसे कैमरे की तरफ बैक साइड से पोज देने को कहा. तंज कसते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'आपको यह बहुत अच्छा लगता है न, 'बैक'?.

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नीतू कपूर का पैपराजी पर निशाना (Photo: Screengrab)
नीतू कपूर का पैपराजी पर निशाना (Photo: Screengrab)

दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर ने पैपराजी और एक्ट्रेसेस की बैक फोटो लेने के चलन पर चल रही बातचीत पर रिएक्शन दिया है. हाल ही में मुंबई में नीतू कपूर को देखा गया, जहां फोटोग्राफरों ने उनसे बैस पोज देने के लिए कहा, तो उन्होंने तंज कसते हुए जवाब दिया.

जब नीतू एक जगह से बाहर निकलीं और अपनी कार की ओर जा रही थीं, तो पैपराजी ने उनसे पीछे से फोटो लेने के लिए कहा. उनके लिए पोज देने के बजाय, एक्ट्रेस मुड़ीं और ऐसी फोटो में उनकी बार-बार दिलचस्पी पर सवाल उठाया.

नीतू ने कहा, 'आपको यह बहुत अच्छा लगता है ना, 'बैक'? फोटोग्राफरों ने मना किया, जिसके बाद नीतू अपनी कार में बैठीं और दरवाजा बंद कर लिया.

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सलमान कर चुके इस पर बात
नीतू कपूर की पैपराजी के साथ यह छोटी सी बातचीत तब हुई जब हाल ही में बिग बॉस 20 के एक एपिसोड में एक्टर सलमान खान ने एक्ट्रेस की असहज करने वाली फ़ोटो के मुद्दे पर बात की थी. एक्टर ने कुछ पैपराजी फोटोग्राफरों की आलोचना की थी जो महिलाओं की असहज करने वाले एंगल से फोटो लेते हैं और फिर ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर फैलाते हैं.

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सलमान ने ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देने में दर्शकों की भूमिका के बारे में भी बात की और उन लोगों की जिम्मेदारी की ओर इशारा किया जो ऑनलाइन ऐसी फोटो देखते हैं और उन पर रिएक्शन देते हैं.

इससे पहले, जाह्नवी कपूर, नेहा भसीन, नेहा धूपिया, आयशा खान, रश्मि देसाई, शनाया कपूर, मानुषी छिल्लर और अन्य कई महिला सेलिब्रिटीज ने उन एंगल से फोटो लेने पर आपत्ति जताई है जिनसे वे असहज महसूस करती हैं.

मुंबई में एक अवॉर्ड इवेंट में, नेहा धूपिया ने पैपराज़ी से सवाल किया था कि वे ऐसी फोटो क्यों लेते रहते हैं. उन्होंने कहा, 'तुम लोगों में से कौन बदतमीजी से बैकशॉट लेता है? इसे बंद करो.'

नेहा ने यह भी साफ किया कि उनकी आपत्ति सिर्फ अपने अनुभव के बारे में नहीं थी. उन्होंने कहा कि वह उन महिलाओं के लिए आवाज उठा रही थीं, जिन्होंने बार-बार फोटोग्राफरों से ऐसी फोटो न लेने के लिए कहा था और जो 'इसे बार-बार कह-कहकर थक चुकी थीं.'

वहीं, काम की बात करें तो कपूर को आखिरी बार कपिल शर्मा, अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी और अन्य लोगों के साथ फिल्म 'दादी की शादी' में देखा गया था..

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