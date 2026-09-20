पिता का हाथ पकड़कर घर से निकला था 3 साल का बच्चा, कार की टक्कर से चली गई जान... परिवार पर टूटा कहर

हैदराबाद में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार वाहन ने 3 साल के बच्चे को टक्कर मार दी. कुछ ही पलों में सड़क पर चीख-पुकार मच गई. बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर थी, इसलिए उसे रेफर कर दिया गया. लेकिन दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं जिस वाहन ने बच्चे को टक्कर मारी, उसका ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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घटना हैदराबाद के I.S. सदन X रोड की है. जानकारी के मुताबिक, 3 साल का इजहान उद्दीन अपने पिता मोहिदुद्दीन के साथ पार्सल लेने गया था. दोनों सड़क पर थे, तभी एक वाहन ने बच्चे को टक्कर मार दी. हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

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पहले उसे अस्पताल ले जाया गया. लेकिन हालत गंभीर होने के चलते बाद में दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया. वहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. एक परिवार के लिए कुछ मिनट पहले तक जो बच्चा उनके साथ चल रहा था, अचानक उसकी मौत की खबर आ गई.

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हादसे के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने कथित तौर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया है. अब इसी नंबर के आधार पर वाहन और उसके चालक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के बाद फरार हुए चालक की तलाश की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद AIMIM के याकूतपुरा विधायक जाफर हुसैन मेराज भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात कर घटना की जानकारी ली.

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फिलहाल पुलिस की कोशिश वाहन और उसके चालक को ट्रेस करने की है. इसके बाद हादसे की पूरी स्थिति साफ हो सकेगी. लेकिन इस हादसे ने एक परिवार से उसका 3 साल का बच्चा छीन लिया. इजहान अपने पिता के साथ बस एक पार्सल लेने निकला था. घर लौटने के बजाय उसकी खबर अस्पताल से आई.

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