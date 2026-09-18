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'हमारी वीरांगना को कायरता कहा', स्वरा भास्कर के 'जौहर' बयान पर बोलीं मैथिली ठाकुर

स्वरा भास्कर ने पद्मावत फिल्म में जौहर सीन को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसपर बिहार की विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने फिर पलटवार किया है. उनका कहना है कि उन्होंने महिला होने के नाते एक्ट्रेस को जवाब देना जरूरी समझा.

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स्वरा पर मैथिली का बयान (Photo: Screengrab)
स्वरा पर मैथिली का बयान (Photo: Screengrab)

बिहार के दरभंगा से बीजेपी की विधायक और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शुक्रवार को पंचायत आजतक बिहार में शिरकत की. वहां उन्होंने अपने विधायक के सफर से लेकर गायिकी पर बात की. इसी दौरान वहां मौजूद मॉडरेटर अंजना ओम कश्यप ने मैथिली से स्वरा भास्कर को लेकर सवाल पूछा. 

स्वरा पर फिर भड़कीं मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को लेकर हाल ही में अपना गुस्सा जाहिर किया था. स्वरा ने फिल्म पद्मावत के जौहर सीन पर आपत्तिजनक बातें कही थीं, जिससे कई समुदाय नाराज हुए थे. मैथिली ने भी स्वरा के लिए कहा कि अगर उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं, तो पहले पढ़ लें. तब जाकर कोई बयान दें. बीजेपी विधायक का ये बयान काफी वायरल हुआ था, लोगों ने उनकी सराहना की थी. 

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अब मैथिली से पंचायत आजतक में पूछा गया कि उन्होंने क्यों स्वरा के बयान पर जवाब दिया, क्या वो एक महिला के तौर पर आहत हुई थीं या बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपनी बात रखी? तो उनका कहना था- इसमें पार्टी का कोई लेना-देना नहीं था. एक औरत होने के नाते, भारत की महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा कि हम जहां एक-दूसरे के धर्म को इज्जत देते हैं. ऐसी बात कहते हैं कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, तो जब हमारी चीजों पर बेतुकी टिप्पणी की जाए. अगर उन्होंने पहले की बातें पढ़ी होतीं, फिर कुछ सोच समझकर बोलतीं, तो उनका तरीका अलग होता. मगर जिस तरह से वो बोले जा रही थीं, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा. थोड़ा सम्मान और समझकर बोलें तो ज्यादा बेहतर रहता.  

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मैथिली ने आगे स्वरा भास्कर के जौहर को लेकर बोले गए तरीके पर कहा- वो हमारी वीरांगना को कायरता बता रही थीं. आपने कभी सोचा कि जब कोई स्त्री अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती हैं, तो उस समय क्या माहौल होता होगा? लेकिन हर एक चीज पर ऐसी टिप्पणी करना जिसमें आप किसी के पर्सनल फेथ या धर्म पर चोट पहुंचा रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है. ना हम किसी के साथ ऐसा करें, और ना उन्हें ऐसा करना चाहिए.

क्या बोली थीं स्वरा भास्कर?

स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत के जौहर सीन पर कहा था कि उन्होंने फिल्म देखने के बाद, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को एक ओपन लेटर लिखा था. इसमें उन्होंने 800 महिलाओं के जौहर वाले सीन पर निशाना साधा था. इस सीन की तुलना एक्ट्रेस ने रेप पीड़ितों से की और फिर सवाल किए कि अगर कोई महिला रेप की शिकार हो जाए तो क्या उसकी जिंदगी खत्म समझी जानी चाहिए? अपनी इज्जत को बचाने के लिए जान देना कितना सही है? क्या रेप होना महिला की जिंदगी का अंत है? इसी को लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

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