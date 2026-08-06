scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं वापस आऊंगा' की OTT रिलीज डेट आउट, जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम

इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा 'मैं वापस आऊंगा' की ओटीटी रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है. विभाजन से प्रभावित एक प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की है.

Advertisement
X
'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी रिलीज डेट (Photo: IMDB)
'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी रिलीज डेट (Photo: IMDB)

फिल्ममेकर इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' आखिरकार OTT पर रिलीज होने जा रही है. अगर आप नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी स्टारर इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए, तो अब इंतजार खत्म हुआ. दर्शक कल यानी 7 अगस्त से इसे अपने घर बैठे देख सकते हैं.

गुरुवार को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए बताया कि 'मैं वापस आऊंगा' 7 अगस्त, शुक्रवार को प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर के लिए तैयार है. कैप्शन में लिखा था, '78 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, वह अब पूरी होगी! 'मैं वापस आऊंगा' देखें, 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर!'

'मैं वापस आऊंगा' के बारे में
इम्तियाज अली की डायरेक्ट की गई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक 95 साल के बुज़ुर्ग की कहानी है, जिन्हें पाकिस्तान जाने की जबरदस्त कोशिश के दौरान स्ट्रोक आ जाता है. बुजुर्ग की यादें आती-जाती रहती हैं और उनका पोता बंटवारे से पहले के दौर की बिखरी हुई यादों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुज़ुर्ग अपने आखिरी दिनों में शांति पाने के लिए संघर्ष करते हैं. यह फिल्म सरहदें खिंचने के लंबे समय बाद भी इंसानों पर पड़े असर को समझने की कोशिश करती है.

Advertisement

फ़िल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी
यह फिल्म जून में थिएटर में रिलीज हुई थी और इसे अच्छे रिव्यू मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही थी. लेकिन कोई भी इम्तियाज अली की इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी का अंदाजा नहीं लगा सकता था, जो निश्चित रूप से इस साल की सबसे चर्चित सक्सेस स्टोरीज में से एक बन गई है. 

न्यूज़ एजेंसी PTI को दिए एक बयान में प्रोड्यूसर मोहित चौधरी ने कहा कि फिल्म ने थिएटर और थिएटर के बाहर की कमाई से अपनी लागत वसूल कर ली है और यह एक कमर्शियल हिट बन गई है. उन्होंने कहा, 'मैं वापस आऊंगा' की बॉक्स ऑफिस सफलता दर्शकों से मिले प्यार का नतीजा है. लोगों के बीच फिल्म की अच्छी चर्चा (word-of-mouth) इसे आगे बढ़ा रही है और यह थिएटर में 50 से ज्यादा दिनों तक सिनेमाघरों में चल रही है.'

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक  इम्तियाज अली के डायरेक्शन और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने दुनिया भर में लगभग ₹98.11 करोड़ की कमाई की, जिसमें से लगभग ₹77.66 करोड़ भारत के घरेलू बाजार से और ₹20.45 करोड़ विदेशी बाज़ार से आए. ₹70 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म रिलीज़ के बाद OTT और डिजिटल राइट्स की मजबूत डील की वजह से एक मुनाफे वाली फिल्म साबित हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'हज में पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग लेकर आते हैं...', BJP विधायक के बयान से मचा घमासान, मौलाना साजिद रशीदी पर FIR कराने पहुंचे |
    आधार कार्ड बना बुजुर्ग महिला का आधार, दो साल बाद वापस मिले 24 हजार रुपये |
    पनीर के नाम पर धड़ल्ले से बिक रहा 'जहर'! आजतक के स्टिंग में बड़ा खुलासा |
    'डिमोशन स्वीकार करने की मजबूरी', तरुण तेजपाल केस में बॉम्बे HC ने क्यों लोअर कोर्ट के फैसले को पलटा |
    How to Make Aloo Bhujia: जब खाना हो कुछ चटपटा? लंच में झटपट बनाएं आलू की क्रिस्पी भुजिया, दाल-चावल संग लगेगी टेस्टी |
    FD पर फर्जी लोन, फिर सरकारी रकम की हेराफेरी... ओडिशा में को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर समेत 2 गिरफ्तार |
    ₹2000 के UPI ट्रांजैक्शन पर कौन देगा चार्ज? खुद सरकार ने बता दिया |
    50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण'! CM बोले- ऑस्कर नहीं मिला तो होगी निराशा |
    बरी होने के बाद बृजभूषण बोले- मैं सांसद बनने के लिए डिजर्व करता हूं, यौन उत्पीड़न कानून की समीक्षा हो |
    वृद्धाश्रम से सामने आई भावुक कहानी, अंतिम विदाई में भी रहीं दूर बेटियां
    Advertisement