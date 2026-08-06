'मैं वापस आऊंगा' की OTT रिलीज डेट आउट, जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम

फिल्ममेकर इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' आखिरकार OTT पर रिलीज होने जा रही है. अगर आप नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी स्टारर इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए, तो अब इंतजार खत्म हुआ. दर्शक कल यानी 7 अगस्त से इसे अपने घर बैठे देख सकते हैं.

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गुरुवार को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए बताया कि 'मैं वापस आऊंगा' 7 अगस्त, शुक्रवार को प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर के लिए तैयार है. कैप्शन में लिखा था, '78 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, वह अब पूरी होगी! 'मैं वापस आऊंगा' देखें, 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर!'

'मैं वापस आऊंगा' के बारे में

इम्तियाज अली की डायरेक्ट की गई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक 95 साल के बुज़ुर्ग की कहानी है, जिन्हें पाकिस्तान जाने की जबरदस्त कोशिश के दौरान स्ट्रोक आ जाता है. बुजुर्ग की यादें आती-जाती रहती हैं और उनका पोता बंटवारे से पहले के दौर की बिखरी हुई यादों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुज़ुर्ग अपने आखिरी दिनों में शांति पाने के लिए संघर्ष करते हैं. यह फिल्म सरहदें खिंचने के लंबे समय बाद भी इंसानों पर पड़े असर को समझने की कोशिश करती है.

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फ़िल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी

यह फिल्म जून में थिएटर में रिलीज हुई थी और इसे अच्छे रिव्यू मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही थी. लेकिन कोई भी इम्तियाज अली की इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी का अंदाजा नहीं लगा सकता था, जो निश्चित रूप से इस साल की सबसे चर्चित सक्सेस स्टोरीज में से एक बन गई है.

न्यूज़ एजेंसी PTI को दिए एक बयान में प्रोड्यूसर मोहित चौधरी ने कहा कि फिल्म ने थिएटर और थिएटर के बाहर की कमाई से अपनी लागत वसूल कर ली है और यह एक कमर्शियल हिट बन गई है. उन्होंने कहा, 'मैं वापस आऊंगा' की बॉक्स ऑफिस सफलता दर्शकों से मिले प्यार का नतीजा है. लोगों के बीच फिल्म की अच्छी चर्चा (word-of-mouth) इसे आगे बढ़ा रही है और यह थिएटर में 50 से ज्यादा दिनों तक सिनेमाघरों में चल रही है.'

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज अली के डायरेक्शन और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने दुनिया भर में लगभग ₹98.11 करोड़ की कमाई की, जिसमें से लगभग ₹77.66 करोड़ भारत के घरेलू बाजार से और ₹20.45 करोड़ विदेशी बाज़ार से आए. ₹70 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म रिलीज़ के बाद OTT और डिजिटल राइट्स की मजबूत डील की वजह से एक मुनाफे वाली फिल्म साबित हुई.

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