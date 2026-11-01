'महारानी 5' के साथ फिर लौटेगी रानी भारती, शूटिंग खत्म, दिखेगा हुमा कुरैशी का नया तेवर

ओटीटी की सबसे फेमस और लोकप्रिय पॉलिटिकल वेब सीरीज 'महारानी' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. हुमा कुरैशी एक बार फिर रानी भारती के अपने मशहूर और दमदार किरदार में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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'महारानी' के पांचवें सीजन की शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और मेकर्स इसे जनवरी 2027 में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. इस बीच सीरीज के टीजर को लेकर भी हलचल तेज हो गई है, जिसका दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फिर दिखेगा रानी भारती का वही पुराना तेवर

सीरीज की शुरुआत यानी साल 2021 से ही हुमा कुरैशी का किरदार 'रानी भारती' इस पूरी कहानी की आत्मा रहा है. एक बार फिर हुमा अपने इसी दबंग अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आएंगी. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक पांचवें सीजन की आधिकारिक कहानी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह साफ है कि आगे की कहानी पिछले सीजन के धमाकेदार मोड़ से ही शुरू होगी.



इस बार और बड़ा होगा दायरा

'महारानी 5' का कैनवास इस बार पहले से कहीं ज्यादा विशाल होने वाला है. इस नए सीजन की शूटिंग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दिल्ली, भोपाल और लद्दाख की खूबसूरत व अलग-अलग लोकेशनों पर की गई है. चौथे सीजन में रानी भारती का राजनीतिक सफर बिहार की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका था. ऐसे में इन नई लोकेशन्स को देखकर फैंस यह जानने को बेताब हैं कि रानी की राजनीति अब क्या नया मोड़ लेने वाली है.

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टीजर का बेसब्री से इंतजार

'वैरायटी इंडिया' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीरीज का पहला टीजर 1 नवंबर को जारी किया जाएगा. हालांकि, तय समय बीत जाने के बाद भी मेकर्स की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर टीजर रिलीज नहीं किया गया है. चूंकि शूटिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि टीजर किसी भी वक्त सामने आ सकता है, जिससे रानी भारती की आगे की राजनीतिक लड़ाई की एक झलक देखने को मिलेगी.

बिहार के गांव से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर

सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह सीरीज बिहार की राजनीति पर आधारित एक शानदार ड्रामा है. इसमें एक साधारण गृहिणी से राज्य की सबसे ताकतवर नेता बनने तक का रानी भारती का सफर दिखाया गया है. साल 2021 में आए पहले सीजन में उनकी अप्रत्याशित एंट्री हुई, 2022 के दूसरे सीजन में सत्ता का संघर्ष दिखा, और 2024 के तीसरे सीजन में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ी. वहीं, 2025 में रिलीज हुए चौथे सीजन में कहानी को कुछ साल आगे बढ़ाकर दिखाया गया, जहां रानी मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों का सामना कर रही थीं.

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फिलहाल 'महारानी' के सभी चारों सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनीलिव (SonyLIV) पर देखने के लिए उपलब्ध हैं.

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